Colpo in Serie A: 8 milioni a gennaio, arriva dal Gremio

Le big della Serie A continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: colpo da urlo, arriva il talento dal Gremio per otto milioni

Una nuova idea per la Serie A con tante big che vorrebbero così rinforzarsi nella sessione invernale di calciomercato. Una nuova strategia per puntare sempre più in alto facendo la differenza anche in campo internazionale. Ecco il nuovo talento proveniente dal Gremio e pronto a sbarcare in Italia nelle prossime settimane.

Novità interessanti sul fronte calciomercato per le big della Serie A. Un’idea entusiasmante per chiudere a gennaio un altro colpo davvero incredibile. L’indiscrezione è stata lanciata pochi minuti fa diventando già virale sui social. Un momento decisivo per chiudere così subito il nuovo colpo in ottica futura.

Serie A, affare verso la chiusura: ci siamo

Ecco la verità sul fronte calciomercato con tanti nomi comparsi nelle ultime ore: ecco il nuovo talento pronto a sbarcare in Italia per rinforzare il centrocampo delle big della Serie A. Una nuova strategia in vista della seconda parte di stagione, il suo profilo.

Come svelato in esclusiva dal giornalista esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Gremio potrebbe ricevere offerte da 7-8 milioni di euro dai club di Serie A e Liga a gennaio per il centrocampista paraguiano 26enne Mathias Villasanti. Una nuova idea per le big italiane che sono sempre alla ricerca di profili interessanti provenienti dal Sudamerica.

Nei mesi scorsi è stato anche vicinissimo alla Fiorentina, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. Ecco la nuova pista suggestiva con il suo arrivo a gennaio: ecco la verità sul suo possibile trasferimento in Serie A.