L’Inter lo riporta a casa: decisione presa

Il dado è tratto: non si torna indietro. L’Inter lo riporta a casa. Un affare utile anche per questioni “regolamentari”

Se per sapere chi succederà nell’albo d’oro della Serie A al Napoli – gli azzurri a 14 punti dalla vetta di fatto hanno già abdicato – dovremo attendere la fine del campionato visto che la ‘Vecchia Signora’ non demorde e risponde colpo su colpo all’Inter capolista.

Invece per lo scudetto dell’estate, cioè del mercato estivo, non ci sono dubbi: lo ha vinto a mani basse l’Inter. Beppe Marotta e collaboratori non hanno sbagliato una mossa e in tal senso, al netto dell’acquisto di Markus Thuram, sempre più miglior ‘rookie’ della Serie A, il loro capolavoro è l’operazione Onana/Sommer.

Alzi la mano chi in estate pensava che nel turnover in porta tra il giovane e talentuoso portiere camerunense, ceduto al Manchester United, e lo stagionato numero 1 svizzero a guadagnarci sarebbero stati i nerazzurri.

Eppure, al momento i numeri dicono proprio così: l’Inter ci ha guadagnato 50 milioni di euro, puro ossigeno per le sue casse societarie, e un portiere che ha calato la saracinesca, come testimoniano le 10 clean sheet, mentre Onana ha finora collezionato papere (clamorose le due, in Champions League, in casa del Galatasaray che sono costate la vittoria ai Red Devils).

Inter, idea Di Gregorio per il futuro

Dunque, l’investimento sull’ex portiere del Bayer Monaco sta pagando cospicui dividendi, tuttavia Sommer va per i 35 anni (li compirà il 17 dicembre) e pertanto non ha davanti a sé molte altre stagioni ad alti livelli. Per di più in estate potrebbero arrivare a Sommer offerte importanti dall’Arabia Saudita, per questo l’Inter potrebbe considerare l’ipotesi di una nuova plusvalenza in porta.

Di conseguenza la dirigenza nerazzurra si sta già guardando intorno per mettere sotto contratto l’erede dell’estremo difensore svizzero durante la prossima sessione estiva di mercato. Ebbene, secondo quanto riferito da Gazzetta.it, per il numero 1 del futuro la ‘Beneamata’ non guarda molto lontano dal momento che sarebbe orientata a bussare alla porta del Monza avendo messo nel mirino il portiere brianzolo Michele Di Gregorio.

Riscattato dal Monza proprio dai nerazzurri per 4 milioni di euro, il classe 1997, quindi, è uno degli obiettivi per la porta nerazzurra del futuro, rappresentando anche un vantaggio dal punto di vista regolamentare in quanto prodotto del vivaio, elemento sempre utile in chiave lista. Tuttavia, al numero 1 brianzolo non mancano di certo gli estimatori: sulle sue tracce ci sono Milan, Napoli e Roma e il Nottingham Forest, club della Premier League.

Comunque, l’Inter potrebbe vincere l’agguerrita concorrenza facendo leva sulla mozione degli affetti: per Di Gregorio il vestirsi di nerazzurro, infatti, sarebbe un ritorno a casa, a Milano, dove è nato, e all’Inter nel cui settore giovanile è cresciuto e con i cui colori ha vinto da titolare uno scudetto Primavera. Staremo a vedere se il ritorno all’ovile nerazzurro di Di Gregorio si concretizzerà.