Esonero Pioli, l’annuncio è arrivato in diretta: “Non ci sono riuscito”

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League nonostante la vittoria contro il Newcastle: ora Pioli va verso l’esonero.

I rossoneri stanno vivendo un periodo estremamente complesso e la retrocessione in Europa League è una batosta molto pesante da digerire. Il girone era, sì, complesso ma la qualità della squadra era tale da poter gestire i momenti di difficoltà e superare almeno come seconda in classifica per passare al turno successivo e dare una botta di entusiasmo sia allo spogliatoio che alle casse societarie.

L’eliminazione del Milan dalla Champions League può anche portare al ribaltone clamoroso e all’esonero di Stefano Pioli.

Milan fuori dalla Champions League: Pioli rischia l’esonero?

Il Milan fuori dalla Champions League significa fallimento totale per le speranze europee della società. A inizio stagione si era detto che la competizione europea sarebbe dovuta essere onorata fino alla fine per riuscire a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione e provare a far rivivere il sogno semifinale – e perché no, anche finale – ai tifosi speranzosi.

La squadra costruita è certamente più forte di quella dell’anno scorso, soprattutto in attacco, ma le difficoltà che si sono viste quest’anno in campo non erano mai capitate prima d’ora.

Pioli rischia l’esonero dal Milan. Il club aveva dato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League come ultimatum per il futuro del tecnico in panchina e l’obiettivo non è stato raggiunto.

Milan, esonero Pioli? Il suo annuncio sul futuro

Al termine di Newcastle Milan, Stefano Pioli ha parlato del suo futuro e di quello della squadra. Il tecnico ad Amazon Prime Video era tutt’altro che soddisfatto di quanto accaduto in questo girone e neanche la permanenza in Europa è bastata a fargli ritrovare il sorriso.

“Essere usciti dalla Champions League dispiace visto il percorso dello scorso anno – ha ammesso Pioli – e mi dispiace avere rimpianti“. Con queste parole ha voluto sottolineare tutto il suo dispiacere e anche quello della squadra.

Obiettivo Milan? “Vorrà dire che faremo di tutto per vincere l’Europa League“. E così ha annunciato la sua permanenza al Milan nonostante l’eliminazione dalla Champions League.

Pioli rammaricato ma pensa al futuro: “Torniamo in Champions”

Pioli vuole restare al Milan e lo ha fatto ampiamente capire anche con le dichiarazioni nel post partita. Sente ancora sua la squadra e vuole far sì che si possa tornare grandi nel giro di pochissimo tempo.

Rimpianti Milan? “Nelle partite di Champions dove abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a segnare. Poi in campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi“.

Quale futuro per il Milan? “Abbiamo cambiato tanto, ma in questo momento l’obiettivo in campionato è consolidare il terzo posto. Il nostro obiettivo minimo è tornare in Champions League“.