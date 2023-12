Thiago Motta il nuovo allenatore: snobbato il Milan, dove allenerà

Thiago Motta è considerato uno dei migliori giovani allenatori in circolazione: il suo futuro sarà in un top club, ecco per chi firmerà.

Con il Bologna sta scrivendo pagine indelebili di storia, e fino a questo momento la squadra ha risposto in maniera estremamente positiva a quelli che sono stati i suoi dettami, nonché al suo credo di gioco. La sua filosofia è moderna e divertente, ha portato una squadra con non troppi campioni a giocarsela alla pari con i top club di Serie A e tiene vivo il sogno della società felsinea e di tutti i tifosi di tornare in Europa dopo molto tempo.

Il futuro di Thiago Motta difficilmente sarà al Bologna. Sulle sue tracce ci sono tantissimi top club e ora può decidere di avviare una nuova avventura.

Thiago Motta, calcio divertente e vincente: piace alle big

Il Bologna di Thiago Motta sta stupendo l’Italia intera. Il gioco dei felsinei sta pian piano prendendo maggior considerazione e la posizione in classifica dopo 4 mesi di calcio ne è la piena dimostrazione. Il tecnico italo brasiliano ha deciso di restare in rossoblù la scorsa estate, nonostante le voci di addio e di interessamenti molto importanti.

La sua perseveranza, unita al lavoro straordinario della dirigenza e dello staff, hanno portato il Bologna a vivere momenti straordinari che nessuno pensava possibili all’inizio della stagione.

Tutte queste situazioni hanno portato Thiago Motta a vivere il sogno di essere accostato a tutte le big d’Europa: e questa volta c’è una squadra che sembra seriamente intenzionata a prenderlo.

Futuro Thiago Motta: niente Serie A, ecco dove va

Thiago Motta può lasciare il Bologna e la Serie A al termine della stagione. Il campionato del club rossoblù va ad aggiungersi ai grandi passi in avanti fatti nella passata stagione che hanno portato Thiago Motta a essere considerato uno dei migliori allenatori emergenti del panorama europeo.

In Serie A è seguito da tempo da Milan e Napoli, con i rossoneri che nelle ultime settimane hanno tentato di approfondire i discorsi come dopo Pioli. Ma secondo quanto riferisce L’Equipe il futuro del tecnico italo-brasiliano non sarà in Serie A partire dalla prossima stagione.

Ad attendere Thiago Motta c’è il PSG. Il club francese ha affidato la panchina a Luis Enrique per questa stagione ma non sta trovando la quadra giusta per fare grandi passi in avanti e a fine stagione può già andare via.

Thiago Motta al PSG: se ne parlava già in estate, ora l’assalto

Thiago Motta conosce molto bene l’ambiente PSG, essendo stato giocatore del club francese e poi allenatore delle giovanili della società. Poi ha deciso di tornare in Italia per fare le prime esperienze nel campionato maggiore e ora avrà una nuova chance.

Thiago Motta è chiamato a far grande il PSG. A fine stagione Al-Khelaifi proverà a convincerlo con molti soldi e con un progetto molto serio da portare avanti.