63 milioni dalla Champions: L’Inter investe in attacco

L’inter dopo aver raggiunto gli ottavi di finale potrà contare su un tesoretto di 63 milioni per il mercato: si punta a un attaccante.

Non solo prestigio, ma anche questione di denaro. L’Inter con la Real Sociedad ha giocato la sua ultima partita del girone, qualificandosi e arrivando seconda dietro alla rivelazione spagnola.

L’approdo ai play off era ormai certo dopo la quarta gara del girone, ma oltre alla soddisfazione sportiva per il passaggio del turno – il terzo di fila – i nerazzurri potranno sfruttare anche i premi della Uefa. Sì, perché grazie all’andamento di questa e delle passate stagioni, l’Inter avrà nel complesso a disposizione una cifra che si aggira sui 60 milioni di euro. La volontà sarebbe quella di sfruttarli nel prossimo mercato.

Un nuovo attaccante per Inzaghi? In questo momento Marcus Thuram sta trascinando con le sue ottime prestazioni i nerazzurri sia in campionato che in coppia, non facendo assolutamente rimpiangere Romelu Lukaku. Il francese forma una coppia da sogno con Lautaro Martinez ed è approdato alla Pinetina la scorsa estate a parametro zero. Ecco perché grazie ai ricavi della Champions la società potrebbe – oltre che risanare un bilancio ancora in passivo – permettersi di rinforzare l’attacco per consegnare a Inzaghi una squadra ancora più competitiva per la prossima tagione.

L’Inter attende buone notizie dell’urna e si gode il suo tesoretto

Il campionato italiano ha scoperto a suon di buoni risultati lo scorso anno (3 squadre in tutte e 3 le competizioni europee) quanto sia importante andare avanti in Europa. Soprattutto Milan e Inter, arrivate fino in fondo, che dalla Champions League hanno potuto anche ricevere una bella somma da investire.

Quest’anno l’Inter ha già passato il girone – più complicata l’impresa dei cugini nel loro girone di ferro, e adesso si trova già a contare un bel tesoretto, anche in caso (il più estremo) di eliminazione agli ottavi.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza, pare che i nerazzurri potranno contare su 63 milioni in arrivo dalla Uefa. Si tratta di una serie di obiettivi raggiunti dalla squadra di Simone Inzaghi, tra piazzamenti nelle passate edizioni e in campionato, vittorie e partite giocate, che si suddividono in: Bonus partecipazione (15 milioni di euro), Ranking storico (20,5 milioni di euro), Market pool (3,4 e 2,9 milioni di euro), Bonus risultati (11,9 milioni) e Bonus ottavi (9,6 milioni).

La cifra potrebbe ancora aumentare in caso di passaggio del turno ovviamente, ma adesso Inzaghi aspetta altre buone notizie dalle urne, come accaduto lo scorso anno dopo il girone (durissimo con Barcellona e Bayern) e quest’anno.