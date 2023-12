Infortunio, non solo Kean: altra tegola in Genoa-Juventus

La Juventus non vuole più nascondersi puntando allo Scudetto: mancherà Kean, ma ecco una nuova tegola in Serie A. Salterà la sfida di campionato

Dicembre resta un mese fondamentale per capire per quale posizione lottare in vista delle sfide di ritorno. La Juventus non intende fermarsi proprio sul più bello puntando sempre in alto. La compagine bianconera cercherà di essere protagonista per ritornare a calcare palcoscenici importanti anche in Europa. L’obiettivo primario resta quella della qualificazione alla prossima Champions League: ecco la verità a galla, salterà la sfida Genoa-Juventus.

Un momento decisivo per puntare sempre più in alto. La Juventus non vuole perdere punti per strada lottando punto a punto con l’Inter, la favorita per la vittoria finale dello Scudetto. I bianconeri cercheranno di uscire da Marassi con altri tre punti decisivi in ottica classifica: ora è arrivata una nuova tegola, assenza forzata in vista della sfida di domani tra Genoa e Juventus.

Genoa-Juventus, l’annuncio: a rischio per la supersfida

Ore decisive per scegliere il miglior undici da schierare. Allegri cercherà a tutti i costi di avere il controllo della situazione in mano, ma attenzione alle ultime di formazione: ecco una nuova tegola in Serie A, salterà la sfida Genoa-Juventus in programma a Marassi.

Non finiscono le brutte notizie alla vigilia di Genoa-Juventus. Poche ore fa lo stesso Massimiliano Allegri ha annunciato l’assenza forzata di Moise Kean, ma sono arrivate brutte notizie anche da parte di Alberto Gilardino. L’allenatore del Grifone ha rivelato che al 90% Mateo Retegui non prenderà parte alla sfida ostica contro la squadra bianconera. Un’assenza importante per il Genoa che vuole raggiungere la salvezza il prima possibile, ma il percorso resta davvero tortuoso.

Retegui è stato fermo già per diverse settimane facendo il suo ritorno in campo pochi giorni fa: ora un’altra assenza forzata per Gilardino che vuole arrivare alla salvezza il prima possibile. Il Genoa non vuole essere la vittima sacrificale contro la Juventus provando così ad uscirne vittorioso a tutti i costi. La gara si preannuncia ricca di ostacoli con tante defezioni dell’ultim’ora dopo le conferenze stampa dei due allenatori.