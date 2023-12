Milan, infortunio pesante: la verità sull’operazione e sul sostituto

Il Milan è arrivato a un momento complicatissimo della stagione: la questione infortuni è diventata estremamente difficile da gestire.

I rossoneri sono arrivati al periodo più importante dell’anno. Dopo l’eliminazione dalla Champions League c’è da rimboccarsi le maniche e pensare al futuro e a quanto di buono si potrà fare per raggiungere gli obiettivi che ora sono cambiati ma restano comunque molto importanti. Pioli ha salvato la sua panchina restando in Europa League ma ora attende anche lui un po’ di fortuna, soprattutto per la questione infortunati, che continua a preoccupare i rossoneri.

In casa Milan c’è la questione infortuni che tiene in ansia Pioli e tutto lo staff medico rossonero che dovrà portare la squadra nuovamente in condizione di affrontare la stagione nel migliore dei modi.

Milan, c’è ansia per l’infortunio: rischia l’operazione

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League e dopo il girone sicagurato sono cambiate anche le ambizioni del club che ora deve giocarsi il tutto per tutto per vincere l’Europa League. E soprattutto dovrà fare qualsiasi cosa per rientrare nelle prime quattro della Serie A per qualificarsi nuovamente alla prossima Champions.

I problemi del Milan non riguardano solo il campo e i risultati, ma anche la questione infortunati. Ci sono molti calciatori che da tempo non stanno vivendo bene il rapporto con i propri muscoli e ora ci sono altre defezioni.

Il Milan è in ansia per le condizioni del titolare che è addirittura a rischio operazione dopo l’infortunio.

Milan, infortunio Thiaw: le ultime sulle condizioni

Il reparto difensivo del Milan è quello che sta vivendo maggiori difficoltà da un paio di mesi. Nelle ultime settimane ha giocato Theo Hernandez da difensore centrale perché Kjaer e Thiaw sono out per infortunio. E proprio il difensore tedesco è quello a creare maggiori problemi e soprattutto preoccupazioni allo staff medico del Milan.

L’infortunio rimediato contro il Borussia Dortmund ha creato non pochi problemi al reparto arretrato rossonero che, infatti, sta andando in grosse difficoltà in questo ultimo periodo.

Oggi Malick Thiaw ha eseguito il controllo previsto e gli esiti sono stati abbastanza confortanti per il Milan. Il difensore tedesco proseguirà con la terapia conservativa e il rischio dell’operazione è stato completamente escluso in questo momento. Operarsi avrebbe significato restare fuori per molto tempo ancora.

Milan in emergenza in difesa: a gennaio si pensa a Lenglet

Nonostante il ritorno in campo a stretto giro di Malick Thiaw, per il Milan l’emergenza difesa resta e sarà fondamentale mettere una pezza a gennaio.

Il calciomercato invernale può portare Clement Lenglet in rossonero. Il difensore ex Barcellona all’Aston Villa non sta trovando spazio e potrebbe concludere anzitempo il suo contratto per trasferirsi in Serie A e giocarsi le sue carte per convincere Pioli a puntare su di lui.