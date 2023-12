Inter sempre più decisa, Inzaghi lo avrà subito

L’Inter pronta ad attivarsi al fine di soddisfare le richieste di Inzaghi. Marotta prepara il blitz: l’operazione si concretizzerà a gennaio.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (così come quella al Mondiale per club del 2025) è stata raggiunta. Ora l’Inter potrà concentrarsi sul campionato e sulla sessione invernale del mercato: Simone Inzaghi, al momento, risulta soddisfatto dell’attuale rosa tuttavia gradirebbe ricevere qualche rinforzo teso a potenziare ulteriormente il gruppo a sua disposizione.

Il club, di conseguenza, si è attivato con l’obiettivo di provare a soddisfare le richieste del proprio allenatore ed individuare i rinforzi più adeguati da prendere. La lista della spesa, ad esempio, prevede l’ingaggio di un difensore strutturato fisicamente capace di giocare a 3: l’identikit di Tiago Djalò da tempo finito in cima alle preferenze dell’allenatore.

Il 23enne è legato al Lille fino al 30 giugno 2024 e ha fatto sapere alla dirigenza francese di non essere interessato al rinnovo. I tentativi di convincerlo a rimanere sono andati a vuoto, al punto da rendere inevitabile il divorzio già ad inizio anno. I nerazzurri si sono iscritti alla corsa, tessendo i primi contatti con l’entourage del classe 2000 il quale ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Milano.

Inter, Marotta si attiva subito: nuovo rinforzo in arrivo per Inzaghi

Sul giocatore, di recente, è piombata anche la Juventus ma l’amministratore delegato Giuseppe Marotta è fiducioso in merito alla possibilità di condurre in porto l’operazione. L’intesa di massima con il portoghese è stata trovata, ora al manager non resta altro da fare che riuscire ad ottenere il via libera da parte del Lille intenzionato a venderlo subito così da evitare di perderlo in estate a parametro zero.

L’idea al vaglio dell’Inter, in particolare, consiste nel mettere sul piatto 5 milioni. Le interlocuzioni proseguiranno, con Djalò che spinge per lasciare subito la Ligue 1 ed approdare nella Serie A. Marotta, in attesa di sviluppi, in questi giorni continuerà poi a valutare l’idea di acquistare anche un centravanti alla luce del deludente rendimento offerto da Alexis Sanchez (solo 2 reti in 11 presenze complessive) e da Marko Arnautovic (un gol ed un assist in 13 apparizioni).

Il mirino risulta puntato su Mehdi Taremi, in scadenza tra 7 mesi e non del tutto convinto di proseguire la propria esperienza al Porto. L’Inter lo segue da ormai diverse settimane, reputandolo un ottimo rinforzo da destinare al reparto offensivo. Dipenderà tutto dal cileno e dall’ex Bologna: nel caso in cui deluderanno ancora le aspettative, allora il blitz per l’iraniano scatterà subito.