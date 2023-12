Milan, chi al posto di Pioli? Incontro domani sera per le firme

Il Milan sta vivendo una stagione travagliata che porterà all’esonero di Stefano Pioli: scelto il nome del sostituto, incontro domani sera.

I rossoneri hanno già vissuto il primo momento di crisi della stagione con l’eliminazione dalla Champions League che ha causato non pochi malumori tra dirigenza e tifosi. Il colpevole principale è chiaramente Stefano Pioli, visto che il tecnico non è riuscito a ridare continuità e qualità alla rosa nei primi mesi di calcio giocato. Il futuro del club è tutto da scrivere e potrebbe esserci l’addio al tecnico emiliano al termine della stagione.

La dirigenza del Milan sta già valutando diversi nomi per la panchina come post Pioli e ha individuato un paio di profili molto interessanti.

Milan, esonero Pioli a fine stagione: per il momento è salvo

Il Milan di Stefano Pioli ha vissuto un periodo molto complicato in questa prima parte di stagione. I rossoneri non sono stati perfetti in campionato e nemmeno in Champions League dove, in realtà, hanno dato il peggio di sé uscendo ai gironi dopo sei partite giocate al di sotto delle proprie possibilità. La “retrocessione” in Europa League è stata accolta, però, come un nuovo inizio, visto che per lunga parte dell’ultima partita ha rischiato anche di uscire completamente dall’Europa.

Stefano Pioli ha salvato la sua panchina restando nell’ambito europeo ma la sua salvezza è solo momentanea. A fine stagione ci sarà quasi sicuramente l’esonero – ha il contratto in scadenza nel 2025 – e la dirigenza sta già valutando i sostituti.

Riuscire a progettare il futuro con un altro allenatore non sarà semplice per il Milan ma la dirigenza sta iniziando a muovere i primi passi per non farsi trovare impreparata.

Milan, addio a Pioli: domani sera un incontro decisivo

Il Milan dovrà fare il meglio possibile da ora in poi per riuscire a raggiungere alcuni obiettivi fondamentali che, però, non sono assolutamente semplici da raggiungere. Domani sera per il Milan ci sarà un incontro molto importante per il futuro in panchina, anche se solo da spettatori interessati.

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, sarà in Italia per un incontro con Thiago Motta per parlare di futuro. Il tecnico italo-brasiliano è il nome principale su cui sta puntando la dirigenza del Milan ma tutto dipenderà dal possibile rinnovo con i rossoblù.

Thiago Motta piace al Milan ma non ha ancora deciso se resterà al Bologna o meno. E l’incontro che ci sarà domani sera dopo Bologna-Roma sarà decisivo in un senso o nell’altro.

Thiago Motta perfetto per il 4-3-3 del Milan: se non rinnova offerta super

Thiago Motta sta allietando l’Italia intera con il suo modo di pensare a fare calcio. La squadra sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione e può crescere ancora di più se dovesse continuare su questi ritmi.

Il Milan punta Thiago Motta e sta aspettando l’esito dell’incontro. In caso di mancato rinnovo con il Bologna la dirigenza del Milan è pronta a fare un’offerta importantissima al tecnico italo-brasiliano.