Esonero Sarri, dall’ambiente Lazio arriva una voce

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a vincere e a rialzare la testa dopo un periodo complicato e ora si pensa all’esonero dell’allenatore.

I biancocelesti stanno attraversando un periodo horror e sono all’undicesimo posto in classifica dopo la sconfitta di questa sera contro l’Inter. Sarri non riesce più a gestire come l’anno scorso lo spogliatoio, le difficoltà stanno diventando sempre più importanti e le soluzioni, di conseguenza, lo sono altrettanto.

Il futuro della Lazio si decide nelle prossime ore. C’è da lavorare tanto e sodo per riuscire a risolvere alcune questioni delicate come queste e c’è anche da pensare a come fare per risolvere i problemi nati in questi primi mesi di calcio giocato.

Esonero Sarri: Lotito ci pensa sul serio

L’ennesima sconfitta della Lazio porta i biancocelesti nell’abisso totale. Le colpe sono addossate soprattutto a Maurizio Sarri che pare non riuscire più a gestire lo spogliatoio come un tempo e sta vivendo anche lui personalmente un periodo difficile. Perdere contro l’Inter era stato già preventivato da molti ma la partita di questa sera ha dimostrato ancora una volta che la squadra a un certo punto spegne l’interruttore e rischia sempre le imbarcate.

Sette sconfitte in sedici partite sono tantissime e per questo la classifica recita -4 dal quarto posto e -9 rispetto alla passata stagione.

Secondo le ultime notizie di casa Lazio, Maurizio Sarri rischia l’esonero immediato. Prima di Natale Lotito potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Sarri verso l’esonero? La sua risposta sul futuro

Dopo la partita persa contro l’Inter, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida dell’Olimpico e ha lanciato anche un indizio importante sul suo futuro.

“La partita è stata di ottimo livello per oltre un’ora. Abbiamo giocato alla pari contro un avversario forte e siamo stati penalizzati per un errore e mezzo”.

Fischi del pubblico? “Penso che abbiano fischiato per errori passati e non per la partita di questa sera. Anzi, penso che quella di questa sera sia un’ottima base di partenza per il futuro“.

Errore di Marusic? “Bisogna giocare la palla dove si vede, non a caso. È un errore“.

Problemi Lazio, Sarri spiega i motivi delle difficoltà

Le difficoltà della Lazio si stanno trasformando in caos totale. La classifica sta diventando difficile e solo Maurizio Sarri potrà risolvere i problemi che stanno nascendo.

“Eravamo primi nel rapporto tiri e gol fatti ma quest’anno non è più così. Il problema è che si gioca troppo, non che giochiamo sempre allo stesso modo perché il Barcellona ha vinto trofei su trofei giocando sempre allo stesso modo e a Napoli facevamo 30 gol a stagione con il movimento di Callejon e l’assist di Insigne”.

Cosa manca alla Lazio? “I gol degli attaccanti. Giochiamo allo stesso modo, creiamo qualche occasione in meno ma il tipo di gioco è lo stesso e non abbiam mai avuto gli attaccanti in buone condizioni“.