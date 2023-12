Bufera Supercoppa italiana: niente più Arabia Saudita

I continui slittamenti per le gare della Supercoppa italiana hanno infastidito i club: la decisione sull’Arabia Saudita.

Una situazione che rischia secondo i club di provocare difficoltà per il recupero delle gare. L’Arabia Saudita, spesso teatro per la gara secca di Supercoppa Italiana (tra vincitrice della Serie A e vincitrice della Coppa Italia) era stata scelta come location anche per il nuovo format della competizione. Ma adesso i club coinvolti hanno perso la pazienza, a causa del continuo slittamento delle date.

L’ipotesi più estrema sarebbe quella della rescissione. Sono ore di grande tensione tra i vertici dei club e tra i rappresentati di Riad che, dopo avere accettato di ospitare la Supercoppa Italiana, stanno continuando a spingere per un cambio data. Una situazione che ha fatto innervosire e non poco i vertici della Serie A.

Nello specifico, pare che da Riad ci sia intenzione di proporre un anticipo delle gare. La motivazione? Il Medio Oriente sarà terra ospitante anche della medesima competizione spagnola. Liga che da anni ormai ha deciso di non disputare la gara secca ma di abbracciare il format da mini torneo.

Davanti a tutti l’Inter avrebbe esternato una certa insoddisfazione per il continuo cambio di date, soprattutto in ottica campionato. Le partite della Supercoppa infatti si svolgeranno in un momento molto concitato della Serie A e delle gare dovranno essere necessariamente posticipate.

Secondo Tuttosport inoltre Riad avrebbe intenzione di riposizionare le date il prossimo 18-19 e 22 gennaio, per permettere lo svolgimento della Supercoppa di Spagna senza accavallamenti.Il calendario con le nuove date non è ancora stato ufficializzato, anche se si dovrebbe trattare solo di una formalità.

Il nervosismo delle italiane però potrebbe portare la Lega a una drastica decisione, ossia quella di non spostarsi più in Medio Oriente e di giocare la competizione in un altro Paese ospitante. Tra le dirigenze più calde oltre l’Inter anche quella del Napoli si è mostrata abbastanza riluttante. Soprattutto Aurelio De Laurentiis il quale avrebbe minacciato addirittura di ritirare il Napoli. Patron napoletano che spesso si è detto contrario alle continue interruzioni del campionato (una su tutte la polemica sui calciatori che giocano la Coppa d’Africa aveva fatto molto d’oscure).

L’Arabia Saudita rimane in ogni caso abbastanza vincolata a causa dei tanti eventi sportivi che si stanno svolgendo e che si svolgeranno in Medio Oriente, e la decisione di continuare tali collaborazioni spetterà alla Lega.