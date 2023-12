Calciomercato, stanno prendendo Di Gregorio: l’annuncio verso il sì

Michele Di Gregorio è uno dei portieri più forti della Serie A: il suo nome è balzato in cima alle richieste dei top club.

Da un diverso tempo i “numeri uno” sono sempre al centro del gioco e sono diventati ancora più importanti rispetto al passato. Avere una “saracinesca” e anche una sicurezza nel gioco con i piedi è fondamentale per permettere alla squadra di ripartire dal basso e sorprendere gli avversari. Uno dei ruoli più importanti nel calcio moderno è certamente quello del portiere e Di Gregorio si è preso la scena.

C’è chi riesce a unire buoni piedi alle grandi doti da portiere e diventa appetibile per i top club: per questo Michele Di Gregorio al termine della stagione – con molte probabilità – cambierà maglia per fare il salto di qualità.

Di Gregorio al top in Serie A: lo seguono le big

Il calciomercato estivo porterà a novità per uno dei migliori portieri della Serie A: Michele Di Gregorio. Lui è uno di quei profili estremamente interessanti che stanno diventando gli obiettivi principali per il futuro delle grandi del nostro calcio. In questa stagione sta confermado i passi in avanti mostrati fino ad oggi e pare pronto per fare il definitivo salto di qualità.

Il profilo di Michele Di Gregorio sta diventando uno di quelli più interessanti, perché sta mettendo in mostra tutte le sue qualità con il Monza e può diventare il primo obiettivo per quelle big che sono alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Michele Di Gregorio è il prescelto per diventare il nuovo portiere titolare della big di Serie A.

Monza, Di Gregorio dove va? Galliani tira il freno a mano

Di Gregorio è uno dei migliori portieri della Serie A e ha catturato tutta l’attenzione per le sue giocate e le grandi parate che stanno aiutando il Monza di Raffaele Palladino a fare una grandissima stagione.

ll futuro di Di Gregorio sembra segnato, con le grandi del nostro campionato pronte a prenderlo. Ma ha rinnovato il contratto con il Monza la scorsa estate e Galliani vorrebbe fare di tutto per trattenerlo ancora una stagione. E lo stesso amministratore delegato del club brianzolo ha frenato sul futuro del suo portiere.

“Stiamo calmi, a gennaio il mercato è asfittico – ha detto a Sky Sport – e non ho mai parlato con nessuna squadra per Di Gregorio”.

L’Inter vuole di nuovo Di Gregorio: assalto se parte Sommer

Michele Di Gregorio può tornare all’Inter dopo anni lontano dal club nerazzurro. Ha vissuto il periodo delle giovanili in nerazzurro ma poi nessun allenatore aveva creduto nelle sue capacità, lasciandolo andare via.

Se in estate dovesse partire Sommer, l’Inter prenderà in considerazione il ritorno di Di Gregorio e pare pronta a offrire 20 milioni di euro per strappare il sì del Monza.