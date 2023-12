Milan shock, troppi infortuni: trovato il colpevole

La stagione del Milan sta procedendo con alti e bassi continui che possono cambiare il futuro del club: gli infortuni preoccupano i tifosi.

Il Milan è alle prese con un periodo complesso che rischia di continuare a creare problemi visto che la questione infortuni continua a essere molto delicata e preoccupante.

I rossoneri di Stefano Pioli non hanno iniziato bene la stagione e stanno vivendo un campionato pieno di alti e bassi e la classifica è la dimostrazione che il lavoro non è stato eccezionale. Il campionato è molto lungo e può portare a nuove sorprese nelle prossime settimane che saranno sicuramente complicate e anche molto delicate. Ora il club è costretto a vincere e a crearsi situazioni favorevoli per evitare ulteriori tracolli.

Milan, infortuni e problemi: ci sono pessime novità

Non arrivano buone notizie in casa Milan dopo la gara di campionato contro il Monza: Stefano Pioli deve fare i conti con l’infermeria affollata. Sin dall’inizio della stagione ci sono stati numerosi infortuni che hanno provocato problemi e caos all’interno dello spogliatoio del Milan.

La squadra di Stefano Pioli ha perso partite e punti durante tutto l’anno anche a causa di una rosa continuamente ridotta dagli infortuni.

In casa Milan l’infermeria è sempre affollata e si sta creando un vortice di problemi senza fine. Ci sono pessime novità anche in queste ultime ore.

Infortuni Milan: nuovi guai per Okafor e Pobega

La questione infortuni in casa Milan continua a creare problemi e polemiche. Okafor e Pobega, infatti, sono usciti infortunati dalla sfida contro i brianzoli di Raffaele Palladino. Questa mattina i due calciatori sono stati sottoposti ad esami clinici approfonditi per accertare le loro effettive condizioni.

Per Okafor la questione è molto delicata e non ha tempi di recupero effettivi. L’attaccante svizzero è uscito dal campo dopo aver avvertito una sensazione di crampi alla coscia sinistra, e gli esami a cui si è sottoposto stamattina hanno riportato una lesione di un muscolo flessore semimembranoso. Verrà rivalutato fra una settimana e si capiranno i tempi di recupero.

Per Pobega la questione è altrettanto delicata. Il centrocampista ha sofferto un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. La lesione è meritevole di nuovo controllo fra una settimana e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno.

Milan, 20 infortuni muscolari in stagione: Pioli e il suo staff sotto accusa

Il Milan non riesce più a gestire la questione infortuni. Ogni settimana ci sono dei grossi problemi da risolvere e sta diventando tutto molto complicato.

Fino a questo momento della stagione sono 20 i giocatori del Milan che hanno riportato uno o più infortuni di tipo muscolare. E sotto accusa ci sono finiti Stefano Pioli e il suo staff tecnico che, secondo i tifosi e molti addetti ai lavori, non hanno lavorato benissimo per la gestione muscolare dei calciatori.