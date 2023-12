Bocciato e umiliato: a gennaio chiederà la cessione

Una serie di infortuni continua a tormentarlo, nell’ultimo turno di campionato l’ultimo “sfregio”. Vediamo cosa è successo.

Si può essere un talento enorme, vestire maglie importanti e guadagnare cifre da sogno, ma per il protagonista della nostra storia, a 26 anni compiuti il 18 agosto, il calcio con la C maiuscola a breve potrebbe diventare solo una chimera. A garanzia del suo futuro, però, il contratto siglato con il Paris Saint Germain nell’estate 2022: sei milioni di euro netti, più bonus, fino al 2027. Per averlo, il club parigino ha versato al Lille ben 17 milioni di euro.

Tre gol in 32 presenze con il Portogallo, il centrocampista di cui vi vogliamo parlare, per tecnica e dinamismo sembrava uno dei più promettenti della classe 1997. Formatosi nel settore giovanile del Benfica, quando ha solo 19 anni il Bayern Monaco per lui investe ben 35 milioni. Tre anni dopo, l’interno di Lisbona finisce al Lille: costo dell’operazione 20 milioni. Tre anni dopo, come raccontato, il passaggio nella Capitale francese.

In carriera, sono comunque 16 i titoli vinti. Nello specifico, quattro scudetti col Bayern Monaco, 1 con Lille, Psg e Benfica. Con la nazionale lusitana vince un Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019. Con i tedeschi alza anche due Coppe di Germania e tre Supercoppe nazionali, quindi col Lille Una Supercoppa Francese. Infine, con il Benfica vince una Coppa di Lega.

Entra in campo ma Mou lo richiama dopo 18 minuti: incubo per Sanches

Renato Sanches è arrivato alla Roma in prestito di un anno per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni nel caso in cui totalizzasse il 55% delle presenze. La cifra salirebbe e a 14 se il portoghese scendesse il campo per il 75% delle recite.

Al momento per lui, in maglia giallorossa, numeri impietosi: 1 gol in 5 match, ma solo 117′ in campo in serie A. In Europa League, i minuti scendono a 111 in quattro match. Sanches a bilancio pesa al lordo quasi 6 milioni. Considerato l’accordo col PSG, i transalpini gli versano altri 2 milioni netti fino al 30 giugno 2024.

Sanches e l’infermeria hanno un rapporto stretto. Dai tempi del Benfica, gli infortuni sono 38, pit-stop che scendono a 22 se si contano solo dal suo approdo al Bayern Monaco, datato 2016. La stagione del portoghese con la Roma ha avuto un picco nero domenica 17 dicembre allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Entrato nell’intervallo, dopo 18 minuti è stato richiamato in panchina da Jose Mourinho. “Una sostituzione come quella di Renato l’ho fatta 3/4 volte nella mia carriera”, ha affermato a fine gara il tecnico di Setubal.

Sanches non ci sta: il nodo contratto

A volere Sanches a Roma, come ammesso dal diretto interessato lo scorso 2 novembre, è stato il ds di Trigoria. “Tutto ciò che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile, il sottoscritto”, dichiarò Tiago Pinto. Parole che alla luce dei fatti si sono rivelate più un triste presagio che una profezia. Il giocatore a Bologna ha lasciato il campo basito, se potesse cambierebbe aria subito ma nel contratto non esiste una clausola per rimandare Sanches al PSG.

Il numero 20 dovrebbe trovare un altro estimatore alla Pinto, ma con le prestazioni fornite a Roma, questo appare un mezzo miracolo. Mourinho, il 21 settembre, dopo la gara in trasferta contro lo Sheriff, aveva espresso dure considerazioni ma probabilmente molto vicine alla verità. “Sanches purtroppo è questo, è sempre a rischio. Il motivo è difficile da capire: non ci sono riusciti al Bayern né al Psg e pure noi facciamo fatica”, sentenziò lo Special One.

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI