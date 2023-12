Milan, esonero Pioli: svelata la data dell’addio definitivo

Il Milan sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, con momenti di grande gioia e periodi molto cupi: Stefano Pioli va ineorabilmente verso l’esonero.

Il tecnico ha vinto uno Scudetto sulla panchina rossonera, ha fatto grandi passi in avanti nella sua carriera e ha permesso anche al Milan di tornare a respirare l’aria delle grandi notti di Champions League, oltre che l’aria della vetta in Italia e in Europa. Ma in questa stagione sta vivendo difficoltà eccessive che nessuno pensava potessero palesarsi in maniera così netta.

Il futuro di Pioli e quello del Milan si sta scrivendo giorno dopo giorno. Si parla spesso dell’addio del tecnico emiliano, del possibile esonero e di grandi cambiamenti, e ora è stata svelata la data.

Milan, Pioli sempre sotto accusa: ne spuna un’altra

Il Milan è chiamato a un girone di ritorno perfetto per cercare di rientrare prepotentemente nella corsa Scudetto e ovviamente per consolidare il posto in Champions League. Sarà decisivo per il futuro del club avere ancora la possibilità di giocare in Europa perché gli introiti provenienti sono enormi e importantissimi per il calciomercato.

In questo momento della stagione bisogna leccarsi le ferite e provare a ripartire carichi e determinati, anche se la rosa ha continue difficoltà e rischia spesso di compromettere le partite.

Il periodo cupo in casa Milan ha portato a cercare nuovi colpevoli ma alla fine è spuntata un’altra accusa pesante nei confronti di Stefano Pioli.

Milan, esonero Pioli: anche a causa dei troppi infortuni

Per il Milan il problema fondamentale di questa prima parte di stagione è legato alla questione infortuni. I rossoneri hanno subìto ben 29 problemi fisici da inizio stagione, quasi tutti di tipo muscolare: un numero esorbitante per una squadra costruita per stare in cima al campionato.

Un quadro impressionante, visto che il Milan è ben al di sopra delle medie europee. Inevitabile, dunque, chiunque lavori a Milanello sia sotto esame e osservazione, Pioli in primis che anche per questo è a rischio esonero.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la situazione infortuni ha fatto infuriare Gerry Cardinale che vede i protagonisti principali del Milan vittime di stop che hanno inficiato sui risultati della squadra.

Milan, chi è il colpevole? Pioli e lo staff rischiano l’addio a fine stagione

Le colpe in casa Milan per la questione infortuni sono da ricercare all’interno dello staff tecnico. Pioli ha sicuramente la sua dose di colpe e anche per questo rischia l’esonero perché ha spesso annunciato correttivi fisici che, però, non sono mai stati applicati.

Inevitabile, dunque, che a fine stagione il dossier infortuni peserà fortemnte sulle valutazioni globali che potrebbero anche portare a un cambio di guida tecnica o a uno stravolgimento del compartimento dei collaboratori dell’allenatore.