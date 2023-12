Bologna senza limiti: nuovo bomber in arrivo, rossoblu pigliatutto

Il Bologna sogna dopo la vittoria ai danni della Roma e pianifica i prossimi acquisti. Adzic è ad un passo, in arrivo poi un bomber.

Altri tre punti per continuare a volare e cullare il sogno di ottenere un posto in zona Champions League. Morale alle stelle in casa Bologna, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Roma nell’ultimo turno di campionato che ha consentito di consolidare il quarto posto in classifica e rimanere in scia al Milan terzo.

La squadra guidata da Thiago Motta non ha alcuna intenzione di fermarsi e già nelle prossime gare (mercoledì sul campo dell’Inter in Coppa Italia e sabato in casa contro l’Atalanta) proverà a togliersi ulteriori soddisfazioni.

Il club, infatti, vuole crescere ulteriormente e a confermarlo sono le ultime decisioni prese legate al mercato. A gennaio, ad esempio, i gioielli più splendenti della rosa verranno blindati nonostante le numerose manifestazioni d’interesse ricevute.

È il caso, ad esempio, di Lewis Ferguson finito nel mirino della Juventus a caccia di centrocampisti box-to-box da regalare a Massimiliano Allegri. Lo scozzese partirà soltanto nel caso in cui dovesse materializzarsi una proposta choc. Rimarrà anche Riccardo Calafiori, meritatosi sul campo l’appellativo di “nuovo Nesta” alla luce delle ottime prestazioni sfornate nell’inedito ruolo di centrale difensivo.

Il Bologna continua a sognare: in cantiere l’acquisto di un bomber

Il Milan, di recente, aveva provveduto ad effettuare dei sondaggi ma il colpo è destinato a non concretizzarsi. La dirigenza felsinea, oltre a bloccare la loro cessione, è riuscita a piazzarsi in pole position nella corsa relativa a Vasilije Azdic battendo la concorrenza della Juventus: restano da limare alcuni dettagli ma la fumata bianca, ormai, appare ad un passo.

I rossoblù, in particolare, per convincere il Buducnost Podgorica hanno messo sul piatto 5 milioni e mezzo più il 20% della futura rivendita, con il classe 2006 che sbarcherà alla corte di Motta in estate. Ma non finisce qua.

La dirigenza, infatti, sta monitorando da vicino i progressi compiuti in Serie B da Antonio Raimondo con indosso la maglia della Ternana. Il 19enne in Umbria si è ambientato nel migliore dei modi, piazzando 6 reti in 17 apparizioni complessive di cui 11 dal primo minuto.

Un bottino eccellente, che ha spinto il direttore tecnico Giovanni Sartori a riportarlo alla base al termine dell’attuale stagione, intravedendo in lui un ottimo rinforzo da destinare al reparto offensivo bolognese. La strategia, quindi, è chiara: spazio ai giovani di talento. Il modo migliore per convincere il tecnico a restare in panchina anche nel 2024/25.