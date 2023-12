Inter, infortunio e tegola per Inzaghi: condizioni e tempi di recupero

L’Inter perde in Coppa Italia contro il Bologna e si ferma agli ottavi di finale: la cattiva notizia arriva dall’infortunio del top player.

I nerazzurri si sono fermati contro i felsinei dell’ex Thiago Motta, e nonostante stiano facendo dei passi in avanti importantissimi per confermare lo status di top club che si stanno ricostruendo negli ultimi anni, si sono arresi ai “giovani indemoniati” rossoblù. Anche la Coppa Italia è un trofeo importantissimo per Simone Inzaghi che ci teneva fortemente a vincere ancora per entrare ancora di più nella storia del club.

Ma in casa Inter ci sono anche delle notizie poco confortanti per le condizioni fisiche del top player che spaventano Simone Inzaghi in vista delle prossime partite.

Inter, vittoria e infortunio: Inzaghi festeggia e trema

L’Inter continua a giocare benissimo in questa stagione e a dimostrarsi una delle squadre più in forma d’Europa. Il primato in Serie A e le ultime vittorie stanno dando grande umore alla squadra che vuole continuare a vivere questo tipo di serate fino alla fine della stagione. Anche la Coppa Italia non è stata sottovalutata dai nerazzurri che, però, hanno perso contro il Bologna e non si sono qualificati ai quarti di finale.

La squadra nerazzurra è campione in carica della Coppa e avrebbe voluto difendere il titolo anche in questa stagione, per provare ad aggiungere nuovi trofei alla bacheca, ma non ce l’hanno fatta, perdendo in rimonta.

Il risultato negativo contro il Bologna è, però, oscurato dalle condizioni di Lautaro Martinez, uscito anzitempo per infortunio.

Infortunio Lautaro Martinez: le sue condizioni

Simone Inzaghi ha deciso di schierare in campo la miglior formazione possibile per andare avanti in Coppa Italia. Ha giocato dall’inizio anche Lautaro Martinez ma il bomber argentino non è riuscito ad essere decisivo. Anzi il suo errore dal dischetto del calcio di rigore ha avviato la serata nera del ‘Toro’ che poi è dovuto uscire per infortunio.

Dopo il gol del vantaggio firmato Carlos Augusto, Simone Inzaghi ha deciso di sostituire Lautaro Martinez che iniziava a toccarsi la coscia. E l’infortunio ha subito preoccupato il tecnico dei nerazzurri che ha deciso di di sostituirlo.

Una volta in panchina, Lautaro Martinez si è subito toccato la parte interna della coscia sulla quale è stata applicato del ghiaccio per cercare di mettere subito una pezza al problema.

Lautaro Martinez out per infortunio: i tempi di recupero

Lautaro Martinez rischia di restare fuori per infortunio per diverse settimane. L’attaccante dell’Inter in panchina era dolorante, tanto da coprirsi il volto con una asciugamano per evitare di mostrare smorfie.

I tempi di recupero di Lautaro Martinez non sono ancora chiari e solo nella giornata di domani, quando ci saranno gli esami strumentali, si potrà dire di più sul suo ritorno in campo. Probabilmente salterà la sfida contro il Lecce.