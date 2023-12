Lukaku, addio anticipato: pronti 60 milioni

Romelu Lukaku potrebbe lasciare a sorpresa la Roma dopo l’acquisto entusiasmante in estate. L’attaccante belga può dire addio ai giallorossi, la verità

La compagine giallorossa continua a pensare a nuovi innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione. Attenzione anche a cessioni da urlo con la situazione di Romelu Lukaku da monitorare attentamente: ecco l’affare a sorpresa con l’addio anticipato alla Roma.

Romelu Lukaku può lasciare a sorpresa la Roma dopo una prima parte di stagione entusiasmante vissuta con la maglia giallorossa. Prima l’addio all’Inter per poi sposare il progetto tecnico di Josè Mourinho, ma ora potrebbe arrivare la cessione definitiva: pronti 60 milioni per l’ariete belga. L’allenatore portoghese l’ha voluto a tutti i costi per formare un tandem d’attacco da urlo con Paulo Dybala, ma poche volte sono scesi in campo insieme a causa dei tanti infortuni rimediati dall’argentino. Ora la situazione si è capovolta totalmente con il possibile addio anticipato dell’ex nerazzurro, che si è lasciato con rabbia con l’Inter.

Lukaku, dice addio: l’affare a sorpresa

Una notizia sorprendente che riguarda da vicino il futuro di Romelu Lukaku: addio a sorpresa per pensare al suo futuro dpo i primi mesi con la maglia della Roma, ecco la sua prossima destinazione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Al Hilal è piombata sull’attaccante della Roma Romelu Lukaku: per l’attaccante belga è pronto un biennale da 60 milioni totali. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: l’affare si potrebbe già fare a giugno. Una possibile rivoluzione in casa giallorossa con la volontà del giocatore che farà la differenza. Già in estate è stato vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita: la Roma dovrà monitorare attentamente la situazione già nella sessione invernale.

Dopo gli anni trionfanti con l’Inter, ha recuperato appieno le sue energie psico-fisiche proprio negli ultimi mesi con la maglia della Roma. Lukaku si è messo subito a disposizione di Josè Mourinho segnando subito gol decisivi, ma ora serve qualcosa in più. I giallorossi affronteranno il Napoli a poche ore dal Natale con la speranza di trascorrerlo nel migliore dei modi contro gli azzurri con tanta voglia di rivalsa dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone.