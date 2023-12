Juve choc: ecco come Vlahovic è stato distrutto in diretta

Dure parole per Dusan Vlahovic in diretta. L’attaccante della Juventus e il suo rapporto con il tecnico sarebbe in discussione.

Una Juventus che decolla, un attaccante, Vlahovic, che invece fatica. Il serbo, arrivato a Torino tra l’acclamazione generale di tifosi e opinionisti, non sta soddisfacendo le aspettative e sull’argomento è intervenuto in queste ore a TvPlay in diretta un ex che l’ha massacrato.

L’ex calciatore ha toccato tanti temi durante la diretta, tra sorteggi Champions, il momento del Napoli e alcuni paragoni tra attaccati, Osimhen, Lautaro e Vlahovic su tutti. I primi due, tra Napoli e Inter, stanno sicuramente attraversando periodi diversi. Tra alti e bassi il nigeriano, rasentando la perfezione, al momento, il campione del mondo.

Chi ha deluso, veramente, è Vlahovic, che per Collovati starebbe faticando anche a causa di alcuni attriti. Il suo problema sarebbe “diverso” ha detto l’opinionista. Con il tecnico, per la precisione: “Allegri ha fatto di tutto per cederlo e prendere qualcuno come Lukaku”. Poi torna sulla parte tecnica: “Il serbo finalizza l’azione ma fatica se i compagni non lo servono bene dalla fascia. Guardando il gol di Osimhen a Cagliari, non so se lui sarebbe in grado di farlo”.

Le difficoltà di Vlahovic, tra gioco e responsabilità

Sono 5 le reti di Vlahovic messe a segno nella stagione 2023-2024. Da lui tutto l’ambiente si aspetta di più, anche se già la scorsa stagione (10 gol e 1 assist) non è stata di certo entusiasmante. Secondo Collovati a gravare sulla sua situazione ci sarebbe un risentimento per quanto accaduto la scorsa estate, secondo altri invece il problema sarebbe il gioco troppo passivo della Juventus.

Non è certo un segreto che quest’anno gol dai difensori come Bremer, Gatti, Cambiaso, hanno portato alla vittoria. E ancora, Milik fermo a 2 gol su corner, Kean ancora a quota 0 gol, e Chiesa ha messo a referto appena 5 gol (rigori compresi). Tutte cifre che denotano una scarsa propensione all’attacco da parte della Vecchia Signora.

Il giovane ex viola è parso spesso frustrato dal dover rincorrere la sfera lontanissimo dalla porta, e innervosito. Responsabilità dunque che per molti risiederebbero nel gioco passivo dei bianconeri, anche se per Fulvio Collovati Allegri sta facendo benissimo in questa stagione.

A detta dell’ex centrale difensivo e simbolo dell’Inter, i bianconeri non hanno una rosa attrezzata per la seconda posizione e sono inferiori sicuramente a Napoli, Inter e Milan. Per questo motivo il secondo posto raggiunto finora da Allegri è una bella impresa e gli va dato merito per ciò che ha fatto la sua Juve finora.

