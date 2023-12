Mercato Milan, nuovo bomber top: Moncada accelera la pratica

Il Milan prepara l’affondo per il bomber richiesto da Pioli. Spunta la rivale ma i rossoneri restano fiduciosi: il colpo si può fare.

Il risveglio di Luka Jovic, andato a segno contro il Frosinone e l’Atalanta, non cambia le strategie di mercato del Milan. Il club a gennaio cercherà infatti di regalare a Stefano Pioli un centravanti di comprovata qualità.

Il profilo ricercato dagli uomini mercato rossoneri è noto: serve un uomo capace di vedere regolarmente la porta avversaria e favorire l’inserimento dei centrocampisti in area di rigore. Diversi i profili sondati dal management guidato da Gerry Cardinale, pronto ora a passare alla fase esecutiva del piano elaborato in queste settimane.

La dirigenza, dopo aver abbandonato la pista riguardante Armando Broja dichiarato incedibile dal Chelsea, ha messo nel mirino Jonathan David autore di 7 reti e 2 assist nelle 22 apparizioni finora totalizzate con indosso la maglia del Lille. I francesi si sono detti disposti a farlo partire ad inizio anno mentre il canadese ha già espresso il proprio gradimento nei confronti dell’operazione.

La strada che conduce alla fumata bianca, però, continua ad essere in salita e lastricata di ostacoli. La costo del cartellino del 23enne, ad esempio, si aggira sui 40 milioni.

Milan, si accelera per il bomber: i rossoneri fanno sul serio

Cifra, questa, che diventerebbe accessibile soltanto nel caso in cui dovesse concretizzarsi qualche cessione, come ad esempio quella di Rade Krunic al Fenerbahce. Alla corsa si sono poi iscritte diverse big europee tra cui il Newcastle, intenzionato a farsi avanti a stretto giro di posta così da posizionarsi in pole position e bruciare la concorrenza dei rossoneri. I quali, in ogni caso, rimangono ottimisti in merito alle chance di portare a Milano il classe 2000 seguito in passato dal Napoli e dall’Inter.

La dirigenza milanista, come detto, è convinto di poter portare a termine l’operazione David. Le complicazioni emerse, però, hanno spinto il club a battere delle strade alternative. Una di queste, in particolare, risponde al nome di Serhou Guirassy, principale terminale offensivo dello Stoccarda al momento quarto in Bundesliga.

Guirassy è profilo decisamente più economico ed alla portata rispetto a David visto che all’interno del contratto che lega il 27enne guineano ai tedeschi è contenuta una clausola rescissoria da 17.5 milioni che intriga lo stato maggiore rossonero.

Sempre vivo, poi, l’interesse verso Akor Adams valutato tra gli 8 e i 10 milioni. Il Montpellier, però, vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine dell’attuale stagione, convinto di poter incassare una cifra decisamente maggiore alla luce delle buone prestazioni offerte in campo dal 23enne. Pioli, intanto, attende rinforzi: serve un bomber per continuare a dare la caccia alla seconda stella.

