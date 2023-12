Milan, ecco il colpo: firma per salvare il suo Europeo

Il calciomercato del Milan è già molto vivo e può portare a nomi entusiasmanti per la squadra rossonera: ecco il nuovo centrocampista.

La squadra di Stefano Pioli è chiamata a fare meglio ne girone di ritorno e per questo la società sta pensando a diversi colpi da mettere a segno per gennaio. Ci sono molti calciatori nel mirino, in ogni zona del campo e ci sono delle possibilità concrete che stanno nascendo in questo periodo. Possono esserci dei colpi a basso costo per riuscire a migiorare la rosa.

Il Milan ha bisogno di grandi miglioramenti già per gennaio, con nuovi calciatori che possono cambiare il corso delle cose e dare una nuova chance di crescita alla squadra.

Calciomercato Milan, nuovo colpo a centrocampo: le ultime

Il Milan cambierà volto nel calciomercato invernale. La squadra ha bisogno di molti calciatori importanti per riuscire a riportare la squadra nelle posizioni più nobili della classifica e per poter tornare anche in Europa con grandi obiettivi da poter raggiungere. Moncada e D’Ottavio sono alla ricerca di nomi nuovo per ogni zona del campo ma soprattutto in mediana vogliono trovare un calciatore che possa far fare il salto di qualità alla rosa.

Il futuro del Milan passa necessariamente anche dai colpi di mercato che verranno messi a segno a gennaio. Il campionato è ancora molto lungo, c’è bisogno di inanellare tanti risultati positivi per raggiungere grandi traguardi.

A gennaio il Milan ha già pronte delle cartucce da sparare per completare la squadra. Il calciomercato di gennaio sarà fondamentale e ora è stato individuato il centrocampista.

Milan: c’è Carlos Soler nel mirino di Moncada

Il calciomercato del Milan a gennaio può portare colpi importanti alla rosa di Stefano Pioli. La dirigenza vuole dare una mano concreta a Pioli per evitare l’esonero in una stagione già molto complicata e quindi gli darà dei rinforzi su cui puntare.

Il nome nuovo che spunta per il centrocampo del Milan è Carlos Soler del PSG. Lo spagnolo non sta trovando spazio con Luis Enrique e sembra deciso a dire addio al club parigino per ritrovare vitalità e il sorriso che gli manca da un po’ di tempo.

Second fichajes.net, il Milan ha messo nel mirino Soler e vuole chiudere per gennaio. È un calciatore che darebbe più soluzioni a Pioli, sia per la mediana che per la trequarti.

Soler al Milan? Vuole salvare l’Europeo

Carlos Soler al Milan potrebbe essere un colpo d’oro e a basso costo. Il classe ’97 ha paura di perdere l’Europeo con la Spagna e sta cercando una soluzione per riuscire a farsi notare fino a giugno.

Soler ha il contratto in scadenza nel 2027 e il PSG ha bisogno di una nuova avventura. Piace ai rossoneri sin dall’estate e i parigini per cederlo chiedono non meno di 20 milioni di euro.