Calciomercato Milan, un nuovo mediano dalla Serie A: a gennaio

Il Milan sta studiando i nuovi calciatori da portare Milanello: serve un centrocampista e ora l’obiettivo è un mediano dalla Serie A.

I rossoneri non stanno gestendo bene questa stagione, come invece, speravano i tifosi e l’obiettivo è quello di tornare in campo ancora più affamati che mai nel 2024. Per farlo, però, Pioli ha bisogno di una rosa in grado di poter essere al pari delle altre, con le stesse motivazioni e con la voglia di poter recuperare il terreno perso fino a questo momento.

Il futuro del Milan passa necessariamente dal calciomercato di gennaio. Ci sono molti nomi sulla lista dei desideri di Stefano Pioli che Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio stanno cercando di prendere il prima possibile.

Calciomercato Milan: arriva un nuovo mediano dalla Serie A

Il Milan ha necessariamente bisogno di nuovi calciatori per migliorare la rosa. E il calciomercato di gennaio andrà in soccorso della squadra di Stefano Pioli che non sembra più saper gestire i momenti complicati. In questo momento della stagione la società è estremamente delusa dal lavoro della rosa e soprattutto da quello del tecnico e del suo staff ma sembra intenzionata a dargli ancora un’altra chance.

Il calciomercato di gennaio porterà sicuramente un nuovo centrocampista in casa Milan, visto che Pobega dovrà stare fuori per diverse settimane e Bennacer partirà per la Coppa d’Africa. Ma dopo gennaio Pioli e il suo staff non avranno più alibi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è fortemente interessato a uno dei mediani più interessanti della Serie A.

Calciomercato Milan, c’è Ricci del Torino nella shortlist di Moncada

Il Milan valuta attentamente il profilo di Samuele Ricci per il centrocampo. Il colpo di gennaio potrebbe essere proprio il mediano classe 2001 che anche la scorsa estate era stato accostato ai colori rossoneri ma non c’è mai stato modo di approfondire i discorsi con i granata.

Qualità e dinamismo sono le caratteristiche principali di Ricci, qualità che mancano al Milan in questo momento e mancheranno soprattutto quando Bennacer sarà fuori causa per circa un mese per la Coppa d’Africa.

Secondo quanto riferisce TMW, ci sono già stati dei contatti tra il Torino e il Milan per Ricci. I rossoneri hanno anche avuto colloqui con il suo entourage per aprire discorsi sull’acquisto.

Ricci al Milan: le possibili cifre dell’affare

Samuele Ricci al Milan sarebbe un colpo eccezionale per i rossoneri, per il presente e in prospettiva. Talento italiano, giovanissimo e dalle grandi capacità che possono anche migliorare, può prendere le redini del centrocampo del Milan e gestire la regia della squadra.

Il Torino non vorrebbe lasciarlo partire ma di fronte a un’offerta di 20 milioni di euro, lascerà decidere al calciatore se vorrà o meno andare via.