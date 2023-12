Calciomercato, emergenza in difesa: firma de Ligt in prestito

Il calciomercato di gennaio può portare il clamoroso colpo Matthijs de Ligt per l’emergenza che sta nascendo in difesa.

Il difensore olandese ha lasciato la Juventus per firmare con il Bayern Monaco ma in terra tedesca non ha mai avuto modo di mostrare il suo talento e non ha saputo imporsi come uno dei migliori difensori al mondo come si prospettava. Il suo futuro può cambiare da un momento all’altro e la situazione è da tenere sotto controllo nel mercato di gennaio.

Molte società hanno emergenza in difesa e sarà necessario riuscire a prendere un nuovo difensore di questi valori per riuscire a competere ancora ad altissimi livelli.

Calciomercato, c’è de Ligt nel mirino: colpo per gennaio

Il calciomercato di gennaio sarà fondamentale per tutte le società per riuscire a competere ad altissimi livelli con le società concorrentei. Ci sono diversi problemi ancora da risolvere e in questo momento della stagione stanno nascendo delle vere e proprie emerrgeze che i club proveranno a risolvere nel migliore dei modi.

Il futuro dei top club dipende anche dal calciomercato di gennaio e ora c’è la pazza idea di prendere Matthijs de Ligt dal Bayern Monaco. Il colpo non è semplice ma si stanno aprendo spiragli per la fattibilità dell’affare.

Matthijs de Ligt al Bayern Monaco non è riuscito a esprimere tutto il suo talento ma può tornare a farsi notare nel giro delle prossime settimane firmando per la big.

Emergenza in difesa: de Ligt a gennaio

Il nome di Matthijs de Ligt torna ad essere centrale sul calciomercato. Il difensore olandese al Bayern Monaco non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio vitale in terra bavarese e sta pensando all’addio già a gennaio per tornare centrale in un progetto importante.

Secondo quanto riferisce Defensa Central, il Real Madrid ha messo de Ligt nel mirino. Carlo Ancelotti sta vivendo un momento di emergenza estrema con i centrali a sua disposizione e dopo l’infortunio di Alaba è tornato prepontemente sul mercato per cercare una soluzione.

Il nome di de Ligt non è mai uscito dai radar dei top club e il suo profilo è diventato ora l’obiettivo princioale