Juventus Inter, è scontro anche sul mercato: il difensore ha deciso

La partita infinita tra Juventus e Inter si sta giocando anche sul calciomercato: ci sono novità importanti sul nuovo difensore.

Le due società si stanno dando battaglia in Serie A, con la classifica che al momento vede in vantaggioi nerazzurri di diversi punti e con tanti margini di vittoria rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri. Ma il calciomercato invernale può cambiare le carte in tavola e portare a ribaltamenti improvvisi perché entrambe le squadre stanno cercando miglioramenti sul mercato e possono trovare ulteriore stabilità per spingere ancora di più sull’acceleratore.

La battaglia tra Juventus e Inter si è trasferita ormai sul mercato e questa volta a gennaio Giuntoli e Marotta possono darsi davvero battaglia “all’ultimo milione” per cambiare le sorti del campionato.

Calciomercato Juventus: sfida all’Inter per il colpo in difesa

Juventus Inter è una sfida infinita che si gioca anche sul mercato. Le due società stanno vivendo un periodo molto felice e per i bianconeri anche “nuovo” rispetto alle difficoltà del recente passato. Allegri sa benissimo che per continuare a lottare per lo Scudetto servono innesti di un certo valore e già a gennaio sta provando a chiedere rinforzi alla sua dirigenza per potersela giocare fino alle ultime giornate.

Dall’altra parte l’Inter vuole chiudere il discorso Scudetto a tutte le altre squadre e ha intenzione di sbaragliare anche la concorrenza sul mercato.

Secondo le ultime notizie c’è la battaglia aperta tra Juventus e Inter per il nuovo difensore centrale che può arrivare già a gennaio.

Calciomercato, l’Inter ha l’accordo verbale: si inserisce la Juventus

La partita tra Inter e Juventus sarà giocata fino a giugno e forse anche oltre. Sicuramente il nuovo derby d’Italia si giocherà anche sul mercato invernale, con entrambe le società che hanno deciso di provare a prendere un nuovo difensore centrale.

L’Inter ha individuato in Tiago Djalò il rinforzo principale per la prossima stagione. Il difensore portoghese di proprietà del Lille ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere il colpo a parametro zero in stile Marotta per migliorare ancora di più la rosa senza sperperare denaro.

Ma la Juventus vuole Djalò e secondo Sky Sport Giuntoli vuole anticipare la concorrenza. Addirittura sta pensando di inserirsi in maniera prepotente già a gennaio, per sbaragliare la concorrenza e anticipare i nerazzurri.

Djalò tra Inter e Juventus: decide il difensore

Tiago Djalò a 24 anni può decidere tra Inter e Juventus nelle prossime ore. Il difensore portoghese è il target principale su cui vogliono puntare i due club e su cui si stanno dando battaglia a suon di promesse e milioni.

Alla fine a decidere sarà il difensore stesso che dovrà capire quale sarà il progetto più congeniale al suo modo di fare calcio e dove poter emergere anche in Serie A.