L’Atalanta lo prende a gennaio: l’ex Juve va da Gasperini

L’Atalanta studia le mosse in vista del mercato di gennaio. La priorità è un ex giocatore della Juve e l’obiettivo è portarlo subito a Bergamo.

Anche l’Atalanta si prepara al mercato di gennaio. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini con un investimento importante: la trattativa, però, è complicata.

La stagione dei bergamaschi, fin qui, è stata caratterizzata da alti e bassi. Il rendimento in Europa League è stato ottimale con il primo posto conquistato nel girone davanti allo Sporting, mentre in Serie A, dopo un periodo complicato, si sono visti segnali di ripresa fino alla sconfitta col Bologna che ha complicato ulteriormente la corsa all’Europa del prossimo anno.

Sarà molto complicato per la Dea entrare nella top 7 e che le chance maggiori portano alla conferma in Europa League o in Conference League. Intanto, però, si avvicina gennaio: il mercato può essere fondamentale per il proseguimento del campionato. Secondo varie indiscrezioni, i bergamaschi hanno messo nel mirino un ex giocatore della Juve.

Un ex Juve per Gasperini: l’Atalanta tenta l’assalto a gennaio

Il mercato dell’Atalanta sarà comunque indirizzato a cercare il colpaccio a fine campionato, per far sì che la classifica finale regali una posizione utile per tornare fra le big, anche considerando che per una serie di incastri nella prossima Champions League di squadre potrebbero essercene cinque, anziché quattro. E in fondo, ad oggi, il quinto posto della Fiorentina dista solo 4 punti.

Come sempre, molto dipenderà da eventuali cessioni, ma pare chiaro dove potrebbe essere necessario effettuare un investimento. Gasperini, infatti, ha affrontato un’evidente emergenza in difesa nelle ultime partite a causa delle assenze di Palomino e Toloi. Gli occhi della Dea, quindi, si sono posizionati su un giocatore in particolare: l’ex Juve Radu Dragusin.

Il centrale del Genoa sta vivendo un’ottima annata ed ha attirato le attenzioni di diversi club. Oltre all’Atalanta, infatti, anche il Tottenham di Postecoglou sarebbe rimasto stregato dal numero 5 rossoblù. Tuttavia, portarlo via da Genova sarà tutt’altro che semplice: il Grifone sta lavorando al rinnovo di contratto fino al 2028 per avere più potere durante le trattative e punterebbe a cederlo solo in estate.

Gilardino vorrebbe arrivare fino in fondo con quello che, ad oggi, è il miglior difensore a sua disposizione. Perderlo a gennaio potrebbe essere un colpo molto duro per il Genoa, che valuta il giocatore almeno 25-30 milioni di euro. L’Atalanta ci proverà per metterlo subito a disposizione di Gasperini, ma in caso di fumata nera ci sarebbero anche altri obiettivi: Smets (Saint-Truiden), Solet (RB Salisburgo) e Sutalo (Ajax).