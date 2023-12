Serie A, esonero dopo Natale: il traghettatore è Novellino

La Serie A non si ferma durante le vacanze di Natale e ora è pronto l’esonero: c’è Walter Novellino pronto per la panchina.

Ci sono molte situazioni preoccupanti nel calcio italiano che rischiano di cambiare le sorti del campionato. Fino a questo momento sia le big che le piccole hanno avuto grosse difficoltà a gestire una stagione che si preannunciava, sì, difficile, ma non orrenda come quella che sta venendo fuori.

Entro la fine del 2023 potrebbe esserci almeno un altro esonero. La classifica è i risultati gestiscono il futuro degli allenatori e ci sono panchine che traballano vertiginosamente.

Serie A, pronto l’esonero: Capodanno diventa un incubo

La Serie A è un campionato sempre molto difficile e complicato, nonostante spesso si dica e si pensi il contrario. E lo sanno bene molte squadre che non stanno riuscendo a gestire a dovere le difficoltà che si sono presentate nel girone di andata.

Quest’anno la Serie A non si ferma neppure durante le feste natalizie e questo potrebbe essere un aspetto negativo per qualche allenatore che rischia di non completare il suo 2023 in serenità.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può vedere un nuovo esonero al termine della prossima giornata. La società ha dato l’ultimatum e il Capodanno di almeno uno degli allenatori del campionato italiano potrebbe essere rovinato in caso di sconfitta.

Walter Novellino torna in Serie A: da traghettatore

La Serie A può riabbracciare un allenatore storico come Walter Novellino. Negli ultimi anni ha calcato campi di Serie B e Serie C per rimettersi in gioco ma ora ci sono pochi allenatori liberi che possono risolvere situazioni intricate e per questo motivo anche le dirigenze del massimo campionato italiano stanno pensando al suo profilo per avere a che fare con l’esperienza e la qualità che contraddistinguono l’allenatore campano.

Il Natale può essere nefasto per alcuni allenatori di Serie A che non sempre sono riusciti, fino a questo momento, a tirare fuori dai propri giocatori le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

“Spero di tornare subito, ho voglia. Non riesco a capire perché sia ancora fermo“, ha annunciato Walter Novellino ai microfoni di TMW parlando del suo futuro e delle occasioni che possono nascere in questo periodo della stagione.

Salernitana, esonero Inzaghi: pronto Novellino

La Salernitana può esonerare Pippo Inzaghi in caso di sconfitta nello scontro diretto contro il Verona di sabato 30 dicembre. Il risultato positivo contro il Milan rischia di non garantire la salvezza al tecnico che sa che deve vincere soprattutto gli scontri diretti per cercare di risalire la classifica.

E in caso di sconfitta potrebbe essere proprio il momento di Walter Novellino che attende di conoscere il suo futuro ma sarebbe pronto a diventare il traghettatore della Salernitana fino a fine stagione.