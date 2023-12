Bye bye Cristiano Ronaldo: firma bianconera

Clamoroso dall’Arabia Saudita: bye bye Cristiano Ronaldo per la firma con i bianconeri. Ecco cosa sta succedendo

Ci siamo. Pochi giorni e riaprirà i battenti il calciomercato che si preannuncia tutt’altro che in tono minore. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha strombazzato ai quattro venti che regalerà a Walter Mazzarri almeno 3 innesti.

D’altra parte, l’istrionico patron azzurro ha molto da farsi perdonare dal popolo azzurro dal momento che, offrendo la peggiore interpretazione del ‘ghe pensi tutto mi‘, dalla scorsa estate non ne ha imbroccata una dilapidando il patrimonio di credibilità e autorevolezza acquisito con lo storico terzo scudetto.

Comunque, anche la Juventus, che se la passa decisamente meglio dei campioni d’Italia, è molto ‘chiacchierata’: i bianconeri devono chiudere la falla a centrocampo apertasi in conseguenza del fatto che Nicolò Fagioli e Paul Pogba saranno out fino al termine della stagione (nel caso del francese non solo per questa in corso), senza contare che le sirene delle big europee tentano sempre i top player bianconeri.

Ma anche la ‘Vecchia Signora‘, nonostante i flop delle ultime stagioni, continua a esercitare il proprio fascino sulle stelle del firmamento calcistico: lo conferma l’au revoir a Cristiano Ronaldo proprio per la firma con i bianconeri.

De Gea no all’Al-Nassr, sì al Newcastle

Il portiere David De Gea è uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. Svincolatosi dal Manchester United, l’ex numero 1 delle Furie Rosse è stato vicino a firmare per il Real Madrid che, però, dovendo sostituire in tutta fretta l’infortunato Courtois, gli ha preferito Kepa.

Tuttavia all’ex dei Red Devils gli estimatori non mancano, negli ultimi giorni, infatti, è stato inondato di offerte: alla sua porta hanno bussato il Betis Siviglia, il Chelsea e persino l‘Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che sembrava a un passo dal mettere sotto contratto l’estremo difensore iberico anche perché l’offerta era di quelle ‘indecenti’.

Ma, con un autentico coup de theatre, De Gea ha fatto marcia indietro dando il due di picche ai sauditi e a CR7 perché nel frattempo si è fatto avanti il Newcastle che, nonostante la cocente eliminazione dalle coppe europee (fuori da Champions ed Europa League), non ha alcuna intenzione di smettere di investire sul mercato. Anzi, l’esperto De Gea è considerato il profilo idoneo per rendere i bianconeri del Newcastle ancora più competitivi in Premiere League e in Europa. D’altronde, dopo tanti anni di militanza all’Old Trafford David De Gea è ormai un’istituzione del calcio inglese.