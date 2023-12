Simakan tra Milan e Juventus? La verità dell’agente

Il nome di Mohamed Simakan risuona prepotentemente nelle casse del calciomercato: il difensore francese piace a Milan e Juventus.

Le due squadre di Serie A hanno dovuto affrontare enormi problemi nella prima parte di stagione, con la difesa che è stata spesso rimaneggiata. Ma se per Massimiliano Allegri non ci sono state defezioni troppo importanti dal punto di vista dei risultati, per la squadra di Stefano Pioli, invece, le assenze nel reparto arretrato hanno portato all’eliminazione dalla Champions League e probabilmente anche all’addio ai sogni di gloria relativi allo Scudetto.

Il calciomercato di gennaio porterà in dote da una parte e dall’altra dei rinforzi in ogni zona del campo, con un occhio particolare alla difesa.

Calciomercato Juventus e Milan, piace Simakan per la difesa

La Juventus ha avuto diversi problemi in difesa, con il doppio infortunio di Danilo e Alex Sandro che ha costretto spesso Allegri ad affidarsi al solo trio formato da Gatti, Bremer e Rugani, con l’inserimento di Huijsen a dare supporto al reparto arretrato. Per questo motivo Giuntoli e Manna stanno cercando un nuovo difensore centrale da regalare ad Allegri e sarà battaglia con Pioli.

Il Milan ha avuto grosse defezioni in difesa. I continui e pesantissimi infortuni di Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer hanno ridotto il reparto arretrato a un vero e proprio colabrodo e per gennaio dovrà esserci necessariamente un rinforzo di livello.

Il nome che nelle ultime settimane hanno seguito Milan e Juventus con estremo interesse è stato quello di Mohamed Simakan. Il difensore centrale del Lipsia è un sogno per le due dirigenze.

Juventus e Milan su Simakan: annuncio dell’agente sul futuro

Il Milan e la Juventus seguono Mohamed Simakan ma il colpo a gennaio sembra praticamente impossibile. Il centrale classe 2000 è diventato di grande interesse per le ottime giocate che ha messo in mostra in Bundesliga e può diventare presto oggetto del desiderio anche delle altre big.

In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato l’agente di Simakan, Badou Sambague che ha immediatamente spento i sogni di gloria di Milan e Juventus.

“Le voci sul suo futuro non sono vere – ha affermato Sambague – perché Simakan è concentrato al 100% solo sul Lipsia e non ci sono stati contatti con i club italiani“. Inoltre ha aggiunto che l’unica certezza è che “Simakan resterà al Lipsia sicuramente, fino alla fine della stagione“.

Simakan, futuro in Serie A? Le cifre

Il nome di Mohamed Simakan è da tempo nel mirino delle big di Serie A. In estate è stato anche nel mirino del Napoli che doveva sostituire Kim e cercava un difensore di grande qualità, ma poi non se ne fece più nulla.

Il futuro di Simakan potrebbe essere in Serie A, ma solo in estate. Il Lipsia vorrebbe cederlo solo per almeno 50 milioni di euro, cifre che fanno spavento alle grandi del nostro campionato.