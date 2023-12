Addio Milan, firma imminente col Manchester City

Dopo l’inserimento del Manchester City il Milan potrebbe rischiare di perdere il suo gioiello: sul piatto un contratto quinquennale.

Si avvicina l’apertura della finestra invernale del calciomercato. In casa Milan queste saranno ore delicatissime, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato Milanello, ma adesso uno dei gioielli messi nel mirino dei dirigenti rossoneri rischia di sfumare.

La causa è l’inserimento in trattativa del Manchester City. Gli inglesi, con la loro forza economica, potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri. Il Milan nelle scorse ore è stato vicinissimo all’accaparrarsi uno dei talenti più cristallini in circolazione. Stiamo parlando di Matija Popovic, il quale è ormai lontano dal rinnovo di contratto con la sua attuale squadra.

Il 31 dicembre infatti il giovane serbo potrà svincolarsi dal Partizan Belgrado, e secondo quanto emerso nel corso della settimana avrebbe già dato il suo via libera per il trasferimento in Italia. Il classe 2006 è stato corteggiato da mezza Europa, club prestigiosi come Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund, ma anche dal Bayern Leverkusen e dall’Ajax.

Popovic, il Manchester City spaventa il Milan

Di recente il Milan – dato molto vicino al giocatore – avrebbero però tentennato visto lo status da extracomunitario, e proprio in questo spiraglio sarebbe pronto a inserirsi il Manchester City, che sul piatto potrebbe mettere un contratto quinquennale.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Football Insider, il Manchester City starebbe pensando a un tentativo per Matija Popovic. Nato ad Altötting, in Germania, l’8 gennaio 2006, Popovic ha incantato negli ultimi mesi con le sue prestazioni. Nelle giovanili si era messo in mostra con i suoi 21 gol su 25 partite con l’under 19 del Partizan, mentre quest’anno è entrato a far parte della prima squadra di Belgrado.

Nelle ultime settimane si era parlato di un sorpasso decisivo da parte del Milan proprio nei confronti del City per siglare il contratto con il classe 2006, ma la prima settimana di gennaio con l’apertura del mercato potrebbe riservare qualche sorpresa. L’ultima parola spetterà dunque al giocatore, che come già accennato avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in Serie A.

Rimane da risolvere la questione relativa agli slot extracomunitari, visto che al Milan rimane solamente un posto in rosa. In questo senso il Manchester City potrebbe farsi sotto e offrire al giocatore un contratto di cinque anni, mettendo sul tavolo un’offerta, grazie alla grande disponibilità economica del club, che probabilmente il Milan non potrebbe pareggiare.