Soule, addio a gennaio: l’annuncio del ds

Un momento decisivo per conoscere da vicino il futuro di Soule, che è arrivato in prestito alla Juventus. Ecco la verità del ds, l’annuncio fondamentale

Una voglia immensa di raggiungere la salvezza il prima possibile. Il Frosinone continua a collezionare risultati importanti grazie al talento anche di Matias Soule, che è diventato affidabile sotto tutti i punti di vista. Con Di Francesco sta spiccando il volo per consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.

Il Frosinone sta vivendo davvero una favola sotto la guida attenta di Eusebio Di Francesco, che si è rilanciato grazie al guizzo del direttore sportivo Angelozzi. I due si conoscono ormai da tanti anni: una scelta mirata per riportare in alto la compagine ciociaria dopo il campionato vinto in Serie B. Soule sta esplodendo definitivamente in Serie A conoscendo da vicino le difficoltà del calcio italiano.

Soule, la verità sul futuro: ecco quello che succederà a gennaio

L’obiettivo della Juventus era quello anche di venderlo definitivamente nello scorso giugno, ma è arrivato il guizzo giusto da parte del ds del Frosinone Angelozzi che ha provato così a chiudere diversi affari con il club bianconero. Ora la decisione su Soule è già stata presa, ecco la verità.

Matias Soulé è diventato un giocatore totale capace di fare la differenza in qualsiasi momento. Al Frosinone sta vivendo la sua prima vera stagione da professionista volando via in prestito. Alla Juventus si è formato calcisticamente e mentalmente conoscendo da vicino il calcio italiano e quello internazionale. Come svelato dal ds del Frosinone, Guido Angelozzi, in tanti lo avrebbero voluto visto che è seguito da tanti club spagnoli ed olandesi, ma la Juventus è contenta del percorso fatto finora in Serie A a Frosinone. Fino a giugno resteranno da Di Francesco, poi a giugno si vedrà: questa la chiosa finale.

Il talentuoso giocatore argentino è stato monitorato a lungo anche dal Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ma alla fine Soule vuole soltanto vestire la maglia dell’Albiceleste. Una voglia pazzesca di continuare a regalare assist al bacio e gol fondamentale per la salvezza immediata del club ciociaro.