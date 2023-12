Subito a prezzo di saldo o gratis a giugno: Martial sbarca in Serie A

Anthony Martial ormai in rotta con il Manchester United è pronto al trasferimento: perché il francese potrebbe sbarcare in Serie A.

Momenti di riflessione per Anthony Martial. Il calciatore da 9 stagioni al Manchester United potrebbe lasciare la Premier League, questa volta definitivamente dopo il prestito dello scorso anno al Siviglia.

Il francese è in scadenza di contratto nel giugno del 2024, e non rientra nei piani di mister Ten Hag, come ha confermato lo stesso allenatore ex Ajax. Già accostato alla Juventus, Martial nel 2022 aveva scelto il trasferimento in Liga. Un’esperienza quella al Siviglia però risultata negativa, con solo 9 presenze e 0 reti. Adesso, dopo un altro inizio di stagione deludente con i Red Devils (13 presenze 1 gol e 1 assist), il francese è destinato a lasciare lo United una volta per tutte.

In questo senso diverse squadre della Serie A, compresi i bianconeri, stanno valutando il suo profilo come possibile rinforzo già a gennaio. Martial è stato scaricato anche dall’allenatore del Manchester United, che in conferenza stampa ha recentemente dichiarato: “Non ci sono novità sul rinnovo, ma non è una priorità”. Al momento sono due le strade per arrivare all’ex promessa del calcio mondiale (costato 60 milioni di sterline nel 2015).

I piani della Juventus per arrivare a Martial

Martial cerca riscatto: a 28 anni è arrivato a un punto morto della sua carriera e ora è arrivato il momento di mettere la freccia e svoltare, anche perché potrebbe essere l’ultima chiamata per restare agganciati al treno del calcio più importante.

Ecco perché, proprio in virtù di un possibile rilancio, la Serie A diventa un possibile sbocco interessante per un rush finale di carriera da incorniciare. A giugno sarebbe gratis, ma la situazione con lo United non è per niente fluida e quindi, a fronte di un esborso non proibitivo, può esserci anche una possibilità che Martial possa muoversi subito dall’Inghilterra e sposare fin da ora un nuovo progetto.

Il valore di mercato di Martial è sceso di molto nelle ultime stagioni, e un accorto potrebbe essere raggiunto anche per un cifra tutt’altro che proibitiva. Ma c’è un’altra possibilità, quella più conveniente per la Juventus e le altre potenziali interessate, ossia l’acquisizione del calciatore da svincolato. In tal caso Allegri dovrebbe aspettare sei mesi per avere il suo rinforzo, ma sarebbe anche la soluzione più economica per la società.

Su di lui gli scorsi anni si era fatto sotto anche il Milan, oltre ad altri club europei. Martial di recente era stato affiancato anche al club allenato in Arabia da Gerrard, l’Al Ettifaq, ma pare che il calciatore voglia rimanere in Europa.