“Calcio terribile!”, esonero Mourinho e nuovo allenatore: è deciso

La Roma di José Mourinho perde contro la Juventus e si è scatenato di nuovo il caos intorno alla figura dello Special One: rischia l’esonero?

I giallorossi sono arrivati all’Allianz Stadium dopo la bellissima vittoria contro il Napoli ma non c’è stata assolutamente continuità. La classifica non sorride alla squadra allenata dall’allenatore portoghese che deve fare ancora qualche passo in avanti per riprendersi in mano il club e far risalire la classifica alla sua squadra.

Da tempo si parla del futuro di José Mourinho e della possibilità che ha di firmare il rinnovo di contratto con la Roma. Nulla è ancora deciso ufficialmente ma ci sono dei grossi problemi da risolvere per il tecnico portoghese.

Roma, Mourinho si difende: “Abbiamo giocato bene”

La Roma di José Mourinho perde contro la Juventus e resta al settimo posto in classifica. I giallorossi non riescono a fare lo step in avanti per agguantare le squadre che la precedono in classifica e per lottare fino alla fine del campionato per entrare nelle prime quattro posizioni della classifica.

Al termine di Juventus Roma, José Mourinho ha analizzato la sconfitta maturata allo Stadium e ha risposto in maniera piccata alle critiche che sono arrivate alla fine de match.

“A noi è mancata un po’ di concretezza. Abbiamo creato più di quello che ci si aspetta contro il muro di Torino. Nel primo tempo sullo 0-0 siamo stati la squadra con più qualità di gioco colpendo anche un palo e creandogli problemi. Ci è mancato il gol”.

Roma, i tifosi chiedono l’esonero di Mourinho

La Roma ha perso contro la Juventus e i tifosi sono rimasti delusi dalla prestazione messa in campo dai giallorossi contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Si immaginavano una partita importante, fatta di grandi occasioni e magari di un colpaccio di fine anno che avrebbe fatto sorridere, e non poco, in vista del 2024.

Al termine della partita i tifosi della Roma si sono scatenati sul web e hanno lanciato in tendenza l’hashtag #MourinhoOut. Molti supporters giallorossi vorrebbero l’esonero di José Mourinho, ora o in estate, perché stufi del tipo di gioco proposto dalla squadra capitolina.

“Hai rovinato anche Lukaku“, “Sempre più giù“, “Cacciate Mourinho, questo calcio è terribile!“, hanno commentato i tifosi della Roma sui social, chiedendo l’addio dello Special One.

Addio Mourinho a fine anno: la Roma punta Thiago Motta

La Roma e José Mourinho possono dirsi addio a fine anno. Lo Special One ha il contratto in scadenza e in questo momento sembra impossibile il suo rinnovo, anche se le sue dichiarazioni lasciano intendere la voglia di restare.

In caso di separazione al termine della stagione, la Roma ha individuato in Thiago Motta il profilo giusto su cui puntare per avviare un nuovo ciclo vincente.