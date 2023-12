Dove allenerà Mourinho nel 2024? Ecco l’annuncio

José Mourinho è l’allenatore più chiacchierato della Serie A e ha il futuro in bilico in vista della prossima stagione: è arrivato l’annuncio.

Lo Special One fa parlare sempre di sé per quanto fa vedere in campo e anche per il suo atteggiamento che spesso crea polemiche e dissapori con gli altri allenatori, con gli arbitri o con i calciatori. Ma da qualche settimana si è iniziato a parlare insistentemente del suo futuro e della nuova squadra dopo la Roma. I giallorossi con lui sono certamente migliorati tantissimo ma nelle ultime due stagioni ci si aspettava un passo in avanti che, invece, non è arrivato.

Il futuro di Mourinho è ancora in bilico e i tifosi sperano nella sua permanenza a Roma ancora per molto tempo, anche se ci sono tante squadre che stanno pensando al suo ingaggio.

Roma, quale futuro per Mourinho? Le ultime

José Mourinho rappresenta appieno lo spirito della Roma. Con il suo atteggiamento ha riportato il popolo giallorosso allo stadio e a rivivere le grandi notti che non c’erano da un po’ di tempo. Ha portato un trofeo internazionale al suo primo anno nella capitale e ha sfiorato la vittoria dell’Europa League nella passata stagione, perdendo in finale contro il Siviglia.

Tante cose positive fatte da Mourinho a Roma ma anche molte difficoltà che non sono state superate: in primis la chimera Champions League.

A fine stagione si scrive ufficialmente il futuro di José Mourinho: lascia la Roma o rinnova e resta?

Mourinho verso l’addio alla Roma: l’annuncio di Tiago Pinto

Il futuro di Mourinho sembra lontano dalla Roma. Lo Special One ha detto a chiare lettere pochi giorni fa che la sua intenzione è quella di continuare a Roma ancora per molto tempo ma che non dipende da lui. Ciò significa che tutto dipenderà dalla decisione di Dan Friedkin di tenerlo o meno in vista delle prossime stagioni.

Prima della partita contro la Juventus, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato del futuro di José Mourinho e delle possibilità di rinnovo dell’allenatore portoghese.

“Ho parlato sempre di Mourinho ma dobbiamo trattare internamente. Non è ancora il momento dei bilanci o desideri per il 2024. Il futuro è oggi, sono le partite, poi le cose vengono chiarite”.

Mourinho, addio Roma: ha offerte dall’Arabia Saudita

Mourinho lascia la Roma al termine della stagione. La sentenza sembra ormai decisa e solo un “miracolo sportivo” potrebbe far cambiare idea a Friedkin in vista della prossima stagioone.

In caso di addio alla Roma, per Mourinho potrebbero aprirsi le porte dell’Arabia Saudita. Già in estate ci sono state possibilità di addio per il tecnico portoghese in direzione Asia ma ha preferito declinare.