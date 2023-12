Uno a gennaio, l’altro a giugno: Marotta batte due colpi

Marotta pronto a portare all’Inter due nuovi grandi colpi, per alimentare le ambizioni di scudetto di Simone Inzaghi. Ecco il piano nerazzurro.

Il primo posto in classifica non basta: l’Inter vuole di più, e il mercato potrà dare le risposte che i nerazzurri cercano così insistentemente. Beppe Marotta ha infatti praticamente già chiuso due colpi di alto profilo per la sua squadra, così da assicurarsi lo scudetto in questa stagione ma non solo. L’obiettivo nerazzurro è anche quello di restare competitivi sul lungo periodo, sia in Italia che in Europa, e con i nuovi acquisti non dovrebbe essere un problema.

Due colpi in canna per il massimo dirigente del club milanese: uno adesso a gennaio e uno a fine stagione. Ma oltre alla qualità dei giocatori che arriveranno ad Appiano Gentile, un aspetto fondamentale è anche il costo contenuto. Un terreno su cui Marotta ha già dimostrato in questi anni di sapersi muovere con grande maestria e sicurezza: il colpo Thuram a parametro zero, la scorsa estate, non può che confermarlo.

Ma in questi anni il dirigente dell’Inter si è reso protagonista di diversi acquisti rivelatisi fondamentali ben oltre la cifra spesa per assicurarseli. Mkhitaryan, Onana e adesso anche il giovane Bisseck sono altri esempi dei colpi che hanno reso celebre Marotta, consentendo alla squadra di migliorarsi senza compromettere il risicato budget. E adesso il nuovo piano della dirigenza è di mettere a disposizione di Inzaghi due giocatori di valore internazionale, per coprire eventuali buchi della rosa.

Due colpi per l’Inter: Marotta arriva alla firma

Il primo acquisto sicuro sarà a gennaio, ed è quello già molto discusso del canadese Tajon Buchanan del Club Brugge. 24 anni, laterale destro a tutta fascia, avrà il compito di sostituire Cuadrado, che a causa degli infortuni non ha potuto dare molto all’Inter, e a gennaio potrebbe già trasferirsi altrove. Il canadese permetterà di portare esperienza internazionale ma anche di abbassare l’età media, e in prospettiva potrebbe anche contendere il posto a Dumfries, che ha molti estimatori all’estero.

‘Calciomercato.it’ segnala che Marotta sta ormai per arrivare alla chiusura anche di un secondo colpo nerazzurro, ma stavolta per la prossima stagione. Si tratta di Piotr Zielinski, eccellente centrocampista polacco del Napoli, prossimo ai 30 anni. Arriverà a parametro zero per prendere il posto da titolare del 34enne Mkhitaryan, che resterebbe ancora come sua riserva. In compenso, l’Inter dovrebbe lasciar partire Klaassen, fin qui impalpabile, oltre ad Agoume e Sensi.