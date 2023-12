Juventus, Allegri lo fa fuori per finanziare il colpo a centrocampo

A gennaio ci sarà una mini rivoluzione in casa Juventus: Allegri ha deciso per la cessione pur di finanziare il colpo a centrocampo.

I bianconeri hanno intenzione di migliorare la rosa e per farlo hanno bisogno prima di incassare cifre importanti. Per il tecnico toscano ci sono grosse possibilità di tornare in Champions League e anche di vincere lo Scudetto, visto che la classfica attualmente è estremamente positiva.

Il calciomercato porterà in dote alla Juventus dei colpi di grandissimo spessore che possono cambiare il volto del club. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza dei nomi importanti per riuscire a continuare su questi ritmi anche nella prossima stagione e avere a che fare con una rosa sempre più forte e di qualità.

Calciomercato Juventus, cessione decisiva per il nuovo acquisto

La Juventus a gennaio migliorerà la rosa con qualche acquisto estremamente importante. La classifica sta dicendo che la squadra di Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare su come comportarsi fino alla fine della stagione e su quali siano realmente gli obiettivi.

Il sogno principale è quello di tornare in Champions League dopo una stagione passata a guardare gli altri, ma la Juventus è abituata a vincere e per questo motivo lo Scudetto non è certamente utopia.

Per questo motivo Allegri ha chiesto altri calciatori importanti da poter accorpare alla squadra e ha deciso anche quale sarà la cessione importante per finanziare i colpi in entrata.

Juventus, va via Iling-Junior: poi il colpo a centrocampo

La Juventus ha deciso di dire addio a Samuel Iling-Junior nelcalciomercato di gennaio. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i bianconeri sono pronti a dire addio al talento inglese pur di avere a disposizione cifre considerevoli per il nuovo acquisto in mediana.

Iling Junior piace in Premier League, con Aston Villa, West Ham e Tottenham che sono pronte a mettere in piedi una trattativa importante pur di strappare il calciatore a Massimiliano Allegri. Ieri ha giocato ancora con i bianconeri ma potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Juve.

I bianconeri sono disposti a cedere Iling Junior a titolo definitivo ma chiedono almeno 20 milioni per il suo addio. Soldi che alle squadre inglesi non mancano e che possono elargire anche in un unico bonifico, che sarebbe fondamentale per far respirare le casse bianconere.

Juventus, è Hojbjerg la prima scelta

La cessione di Samuel Iling Junior porterebbe soldi importantissimi nelle casse della Juventus. A quel punto Cristiano Giuntoli avrebbe la disponibilità economica per bussare in casa Tottenham e avviare realmente la trattativa per Pierre Emile Hojberg.

Il Napoli è una delle società che fa concorrenza alla Juventus per il centrocampista danese e può portare a difficoltà importanti.