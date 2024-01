Il calciomercato può portare a grandissime novità in Serie A e a intrecci clamorosi che possono cambiare il volto dei nostri top club.

Ci sono molte situazioni che vanno gestite nel migliore dei modi per poter avere una rosa sempre più forte e capace di lottare per i migliori obiettivi stagionali. I traguardi sono complicati da raggiungere e per questo motivo i colpi di calciomercato devono essere ben ponderati per fare in modo che tutti gli allenatori possano essere felici della squadra che gli verrà messa a disposizione.

Ci sono calciatori come Xavi Simons che sono alla ricerca del posto giusto dove esprimersi e si è aperto un clamoroso intreccio con la Serie A.

Calciomercato, intreccio in Serie A per Xavi Simons

I club di Serie A sono alla continua ricerca di miglioramenti che possono avvenire solo con il calciomercato, oltre che con il gioco che possono proporre in campo. Gli allenatori cercano sempre di raggiungere i traguardi più complicati in modo da crescere anche dal punto di vista personale e poi per giocarsi le grandi chance che si aprono con le competizioni europee. Ma come farlo se non con l’acquisto dei calciatori migliori d’Europa?

Tra questi c’è sicuramente Xavi Simons, uno dei talenti più cristallini del calcio europeo che dopo un grande exploit in tenerissima età ha perso un po’ di verve che ora sta ritrovando al Lipsia.

Il futuro di Xavi Simons può riguardare anche la Serie A e un grande intreccio che si sta aprendo circa la prossima stagione.

Il Lipsia perde Xavi Simons e poi pesca dalla Juventus

Il Lipsia si sta affidando al talento di Xavi Simons per stare in alto in classifica in Bundesliga e per centrare nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il club tedesco negli ultimi anni è cresciuto moltissimo con un lavoro di scouting pazzesco che ha portato alla scoperta di grandi talenti.

In estate il profilo di Xavi Simons è stato ripescato dopo un periodo complesso al PSG e ora l’olandese ha trovato la sua felicità e la sua dimensione in un modulo di gioco che esalta al meglio le sue caratteristiche. Secondo quanto riferisce L’Equipe, il PSG ha deciso di reintegrare in rosa Xavi Simons al termine della stagione per renderlo un perno portante della squadra di Luis Enrique.

Il ritorno di Xavi Simons al PSG apre la pista “italiana” per il club tedesco, alla ricerca di un esterno di grande valore. Il nome che cerca il Lipsia è quello di Matias Soulé, in uscita dalla Juventus.

Lipsia su Soulé: pronti 20 milioni per la Juventus

Il talento di Matias Soulé sta iniziando a diventare interessante in giro per l’Europa. La Juventus ha deciso di mandarlo in prestito una stagione per far sviluppare il suo talento e poi capire se cederlo o trattenerlo per aggregarlo alla rosa di Allegri.

In caso di permanenza del tecnico toscano è diffiicile che Soulé possa trovare troppo spazio, agendo da seconda punta come fa Chiesa o da esterno, ruolo inesistente in questa Juve. E per questo il Lipsia sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per prendere Soulé e salutare senza troppe difficoltà Xavi Simons.