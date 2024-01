La Juventus sta studiando il colpo per il centrocampo e Giuntoli ha deciso di tentare l’assalto a un suo pupillo: svelate le cifre del colpo.

I bianconeri hanno deciso di avviare una mini rivoluzione per il calciomercato di gennaio. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza miglioramenti già per il mercato invernale perché la stagione sta diventando sempre più importante e ha bisogno di rinforzi di un certo livello per poter comptere fino alla fine con l’Inter. Gli obiettivi sono di grande rilievo e sarà fondamentale riuscire a costruire una squadra sempre più forte.

La doppia squalifica di Pogba e Fagioli ha messo nei casini il tecnico che ora ha bisogno assolutamente di due centrocampisti capaci di cambiare le sorti della squadra a partire da gennaio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha scelto il centrocampista

Cristiano Giuntoli si è messo a lavoro per rendere la Juventus ancora più competitiva. Fino a questo momento il suo lavoro è stato di mediazione tra l’allenatore e la stampa, ma sottotraccia ha iniziato anche a lavorare sul mercato per trovare i nomi giusti da portare alla corte di Massimiliano Allegri.

Serviranno certamente rinforzi a centrocampo e ora è pronto a strappare uno dei suoi pupilli dalla Serie A. Ci sono tanti nomi sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli che questa volta, però, intende affondare il colpo e cambiare le strade del mercato che sembravano già tracciate.

Secondo le ultime notizie di mercato di casa Juventus, Giuntoli ha deciso di prendere Morten Frendrup dal Genoa.

Juventus su Frendrup: può essere il jolly per gennaio

La Juventus ha messo Frendrup nel mirino. Il centorcampista danese del Genoa è uno dei migliori della Serie A per rendimento in termini assoluti. Sta facendo vedere cose straordinarie con la maglia del Grifone e si sta dimostrando interessante anche per le big. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Frendrup è un pupillo di Giuntoli che lo aveva studiato anche ai tempi del Napoli, senza mai affondare il colpo.

Ora che ha esperienza in Serie A e sta disputando un campionato sopra le righe con il Genoa, il suo profilo diventa molto interessante per rinforzare la mediana di Allegri.

Già “esperto” di calcio italiano, Frendrup alla Juventus sarebbe un colpo molto importante. Sa giocare da mezzala e all’occorrenza da play, è ancora molto giovane e può avere margini di miglioramento esagerati.

Frendrup – Juventus: c’è anche il Liverpool

La Juve vuole Frendrup per gennaio ma ci sono alcuni ostacoli da superare per riuscire a portarlo in bianconero. Sulle sue tracce, infatti, c’è il Liverpool di Jurgen Klopp che di talenti se ne intende.

Il Genoa sa che sarà difficile trattenerlo, perché possono arrivare anche per il calciatore offerte interessanti. A gennaio lo lascerebbero partire solo per cifre superiori ai 20 milioni e la Juve sta studiando la strada per riuscire a prenderlo.