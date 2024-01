Dybala via a gennaio, è deluso dalla Roma: la clausola è ridicola

La Roma si appoggia totalmente al talento di Paulo Dybala per risolvere le partite complicate e provare a raggiungere grandi risultati.

Anche in Coppa Italia contro la Cremonese, dopo lo svantaggio e lo spavento iniziale, José Mourinho ha dovuto sperare fino all’ultimo nel talento di Paulo Dybala che ha risolto la partita con un calcio di rigore e ha permesso alla squadra di raggiungere i quarti di finale della competizione.

Ma a preoccupare Mourinho e tutto l’ambiente Roma è il futuro di Dybala che potrebbe cambiare già nel mercato di gennaio a causa della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Roma, Dybala è il migliore ma fa tremare Mourinho

Paulo Dybala ha sposato il progetto Roma con molta sorpresa lo scorso anno ed è subito riuscito a diventare importantissimo per la squadra e per tutto l’ambiente. Ha trovato uno spogliatoio e una tifoseria estremamente votati al suo talento e ha saputo esprimere con grande leggerezza tutte le sue qualità. Quando è in campo ha fatto sempre la differenza e ha saputo cambiare i piani della Roma.

Lo scorso anno è andato vicinissimo alla vittoria dell’Europa League con la Roma e nonostante qualche interesse in estate ha deciso di restare per riprovarci e per diventare un “re” della città capitolina.

Dybala è certamente il migliore della Roma ma il suo futuro fa tremare José Mourinho.

Calciomercato Roma, Dybala ha una clausola “spaventosa”

La Roma si tiene stretta Paulo Dybala ma il calciatore argentino è nel mirino di tutti i top club europei che sono pronti a strapparlo ai giallorossi. Il suo talento è straordinario e va cullato il più possibile ma nel suo contratto è presente una clausola rescissoria estremamente pericolosa che rischia di compromettere il futuro della Joya e, di conseguenza, anche della Roma.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, a Roma è tornata la preoccupazione legata alla clausola di Paulo Dybala. Già a gennaio potrebbe esserci un grosso pericolo per i giallorossi. Iinfatti se un club estero offrisse 13 milioni e Dybala volesse andare via, la Roma on potrebbe fare altro che avallare la sua cessione.

Una clausola presente nel contratto di Dybala sin da quando ha firmato per la Roma e mai realmente ridiscussa con il suo entourage.

Dybala deluso dalla Roma: ma non va via a gennaio

Paulo Dybala ha un contratto con la Roma fino al 2025 e da molte settimane si parla di un suo rinnovo per due motivi: allungare la sua permanenza a Roma ed eliminare la clausola rescissoria o aumentarne il valore.

Ma fino a questo momento non ci sono stati contatti tra la dirigenza della Roma e il suo entourage e questo atteggiamento ha indispettito Dybala che è rimasto deluso dalla Roma. Ma non ha intenzione di lasciare i giallorossi a gennaio e vuole avere una possibilità di rinnovo.