Arriva la sentenza: condannato ad otto mesi di carcere

Una sentenza pubblicata pochi minuti fa con le indiscrezioni arrivate direttamente dalla Francia: rischia otto mesi di reclusione

Il mondo del calcio è stato nuovamente sconvolto dalla notizia della possibile carcerazione di un noto calciatore internazionale. Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora dal portale francese Rmc Sport, ecco quello che succederà: la verità a galla dopo diversi mesi.

Un momento davvero tragico per il giocatore internazionale che è stato in passato anche accostato al Napoli. Ora è arrivata la sentenza definitiva con la condanna di otto mesi di carcere: ecco la ricostruzione della vicenda con tutte le novità del caso. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere dettagliatamente quello che potrebbe succedere nella carriera del noto calciatore internazionale.

Dalla Francia, ecco la verità sul giocatore: la sentenza

Una notizia sconvolgente per il mondo del calcio internazionale, in particolar modo quello francese. La carriera dei calciatori viene spesso macchiata da episodi terribili che avvengono nella vita di tutti i giorni. Novità deludenti con la notizia che ha fatto già il giro dei social.

Un’altra brutta notizia nel mondo del calcio internazionale. Pochi minuti fa il portale francese Rmc Sport ha riportato l’ultim’ora sul difensore del Nizza, Youcef Atal, che è stato condannato ad otto mesi di carcere dopo aver diffuso a fine novembre un video che invocava una ‘giornata nera per gli ebrei’. Ora il giocatore ha dieci giorni di tempo per il ricorso.

Dopo l’avvenimento la procura di Nizza aveva aperto un fascicolo preliminare per apologia al terrorismo, mentre l’altra indagine aperta era sempre basata per “provocazione all’odio o alla violenza basata su una specifica religione”. Subito il giocatore si era scusato affermando di aver sbagliato scioccando numerose persone con quel filmato. Successivamente aveva anche aggiunto di condannare apertamente ogni forma di violenza in qualsiasi parte del mondo. Una notizia davvero sconvolgente dopo la pubblicazione di un video terribile: condannata la forma di violenza, seppur sono arrivate le scuse dopo pochi minuti.