Roma, ufficiale l’addio a Tiago Pinto: scelto il nuovo ds

La Roma ha ufficializzato in questi minuti la separazione dal direttore sportivo Tiago Pinto e ora è vicino l’accordo con il nuovo dirigente.

I giallorossi hanno deciso di dire addio al dirigente portoghese al termine del contratto a pochi mesi prima della fine della stagione. La comunicazione è arrivata, improvvisamente, pochi minuti fa ed è stata annunciata anche la data effettiva della separazione: il 3 febbraio.

Al termine della sessione invernale di trasferimenti, Tiago Pinto lascerà la Roma e ora il club sta cercando già un nuovo profilo a cui affidare l’incarico per iniziare a scrivere un nuovo futuro insieme.

Roma, addio a Tiago Pinto: rescissione consensuale

La Roma e Tiago Pinto si dicono addio con effetto immediato. Il suo contratto sarebbe scaduto al termine della stagione attuale ma le parti non erano più in buoni rapporti e si è deciso per la separazione repentina. La comunicazione è arrivata sul sito ufficiale della Roma che ha comunicato l’intenzione di entrambe le parti di allontanarsi.

Dopo tre anni insieme “l’AS Roma e Tiago Pinto confermano la decisione di separarsi reciprocamente, con effetto a partire da sabato 3 febbraio”. Dan e Ryan Friedkin, poi, hanno voluto ringraziare il dirigente per il lavoro svolto nelle stagioni insieme e ora hanno avviato già la ricerca del nuovo direttore sportivo.

Secondo le ultime notizie, la Roma avrebbe già trovato un nuovo direttore sportivo: è un ex Serie A che ha già scritto pagine di storia importanti.

Roma, via Tiago Pinto: la scelta ricade su Massara

La Roma e Tiago Pinto si dicono addio con la firma sulla rescissione consensuale. La rivoluzione che sarebbe dovuta cominciare al termine della stagione è, in realtà, già iniziata e potrebbe portare sin da subito volti nuovi in casa giallorossa.

Il prescelto della dirigenza della Roma come nuovo direttore sportivo è Frederic Massara. L’ex ds del Milan è fermo da un po’ di tempo dopo l’addio ai rossoneri e ora può trovare l’accordo giusto per tornare subito in sella e firmare un contratto pluriennale.

Massara ha già lavorato alla Roma nel 2018 e fino al 2019, prima di andare poi al Milan con Paolo Maldini, con cui ha scritto importanti pagine di storia, vincendo anche lo Scudetto.

Tiago Pinto lascia dopo il mercato: i suoi ultimi colpi

La Roma e Tiago Pinto si dicono addio ma prima il dirigente portoghese vuole prima concludere in bellezza la sua esperienza in giallorosso, completano definitivamente la rosa come chiede Mourinho.

In particolare, la Roma dovrà acquistare un difensore centrale. Sono tre i nomi sulla lista di Tiago Pinto: Eric Dier del Tottenham, Ben Godfrey dell’Everton e Dean Huijsen della Juventus. Inoltre potrebbe esserci la cessione di Leonardo Spinazzola, sempre più stimato in Arabia Saudita e possibile partente nei prossimi giorni.