Serie A, stipendi non pagati: penalizzazione in classifica

La Serie A è di nuovo alle prese con problemi di ordine economico per alcuni club che non hanno rispettato le regole: c’è la penalizzazione.

La scorsa stagione è stata pesantissima da questo punto di vista perché club di prima fascia come la Juventus hanno dovuto affrontre problemi gravissimi che poi si sono trasportati anche in questo campionato. Inoltre in Serie B e Serie C ci sono state delle esclusioni dai campionati che hanno creato non poco caos. Ma i problemi continuano e sembrano sempre più complessi, quasi impossibili da risolvere una volta per tutte.

In Serie A ci sono ancora novità dal punto di vista giudiziario con un altro club che ora finisce sotto la lente di ingrandimento della FIGC e rischia la penalizzazione in classifica.

Serie A, un’altra penalizzazione in classifica: le ultime

La Serie A è costantemente sotto la minaccia delle penalizzazioni e dei grandi cambiamenti in classifica improvvisi. Molte società hanno vissuto periodi di grandi difficoltà che hanno portato a ridimensionare radicalmente il modo di fare calciomercato e, di conseguenza, calcio. Gli obiettivi sono cambiati da un momento all’altro e si è dovuto iniziare tutto da capo.

La FIGC sta studiando bene i conti di tutte le squadre italiane per capire se c’è qualche problema di natura economica da dover risolvere a tutti i costi.

Secondo le ultime notizie, in Serie A ci sarà una nuova penalizzazione in classifica.

Genoa, pagamento dell’Irpef in ritardo: possibile penalizzazione

Il Genoa è nuovamente al centro di problemi legati alle ritenute Irpef, e ora rischia di nuovo di ricevere punti di penalizzazione simili a quelle dell’anno scorso. La Gazzetta dello Sport riferisce che c’è stato un errore di procedura ha causato un ritardo nella consegna della documentazione entro il termine del 16 novembre.

La Covisoc ha segnalato immediatamente l’anomalia alla Procura FIGC che ora ha aperto un fascicolo nei confronti del club rossoblù che rischia di portare utleriori problemi.

Pare che il club avesse la capacità economica per i pagamenti dovuti e che ci sia stato solo un errore procedurale: ma anche la buona fede non esclude il rischio di penalizzazione. La Procura potrebbe chiedere l’archiviazione, il deferimento con il processo davanti al Tribunale federale nazionale o un patteggiamento, che potrebbe avvenire prima o dopo il deferimento.

Penalizzazione Genoa: ecco quanti punti in meno

Il Genoa potrebbe decidere di patteggiare e l’accordo potrebbe esserci anche prima del deferimento: se così fosse la penalizzazione viene ridotta della metà oppure con lo “sconto” di un terzo.

Quanti punti di penalizzazione rischia il Genoa? Il Codice di Giustizia sportiva prevede che la violazione che potrebbe essere contestata al club rossoblù è quella declinata all’articolo 33 comma 2, che comporta una sanzione di almeno due punti. Sostanzialmente il Genoa rischia una penalizzazione da uno a tre punti.