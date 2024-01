Boom Juventus, Giuntoli beffa Marotta: lo prende a 3 milioni

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di un nuovo colpo di scena clamoroso: Giuntoli beffa Marotta e prende il talento a basso costo.

I bianconeri stanno cercando nuovi rinforzi per gennaio per poter competere fino alla fine della stagione contro l’Inter e riuscire a vincere di nuovo trofei importanti. Il sogno più importante di tutti è vincere lo Scudetto, anche se sarà estremamente difficile riuscire a convincere la rosa che sia un traguardo raggiungibile facilmente se non arriveranno altri calciatori a migliorare la squadra.

La Juventus sta sfidando l’Inter per un super colpo: Cristiano Giuntoli sta tentando il sorpasso a Beppe Marotta per dare una sterzata al campionato e offrire ad Allegri un nuovo calciatore che può spostare gli equilibri.

Calciomercato Juventus, colpo d’oro a gennaio: beffa all’Inter

La Juventus sta seguendo diversi calciatori sul calciomercato e può tentare di prendere qualcuno tra i migliori che si possono liberare a zero a giugno. La squadra di Massimiliano Allegri è già molto forte ma potrebbe essere arricchita con nuovi talenti

Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per riuscire a piazzare qualche colpo in entrata: per i bianconeri è arrivato il momento di accelerare per assicurarsi subito un calciatore determinante.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta sorpassando l’Inter nella corsa al difensore centrale.

Juventus: sorpasso all’Inter per Tiago Djalò

La Juventus e l’Inter hanno lo stesso obiettivo: Tiago Djalò. Il difensore centrale portoghese è di proprietà del Lille e ha già deciso di lasciare il campionato francese al termine della stagione. Ha il contratto in scadenza a giugno e firmerebbe a parametro zero per tornare in Italia. È un classe 2000 ma ha già giocato nelle giovanili del Milan, senza mai avere la chance di esordire con i rossoneri.

Djalò è da tempo nel mirino di Inter e Juventus che vogliono migliorare la propria difesa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus ora ha accelerato e superato l’Inter nella corsa al difensore. Marotta ci aveva già provato al termine della sessione estiva ma il Lille non si era lasciato convincere dalle offerte in arrivo dall’Italia.

In queste ultime ore la Juventus ha deciso di cedere Filippo Ranocchia al Palermo e il suo addio dà modo ai bianconeri di rientrare nell’indice di liquidità e di tentare l’assalto decisivo al difensore portoghese.

Djalò ha scelto la Juventus: subito in bianconero

Tiago Djalò aveva dato il suo ok all’Inter per il trasferimento in estate a parametro zero. Poi la Juventus negli ultimi giorni ha deciso di accelerare per anticipare Beppe Marotta, così come già fatto com Bremer la stagione scorsa e di prenderlo subito.

Djalò ha dato il via libera ai suoi agenti per discutere con la Juventus e il club bianconero è pronto a offrire 3 milioni di euro come indenizzo al Lille per acquistare subito il difensore portoghese. Le visite mediche avverranno nella prossima settimana e poi firmerà con la Juventus.