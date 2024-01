Esonero e accordo ufficiale: scelto il nuovo allenatore a sorpresa

Il calcio europeo è arrivato a un momento fondamentale della stagione: ora c’è il nuovo esonero e l’accordo con Fernando Santos.

A sorpresa c’è stato un nuovo cambiamento radicale che è dipeso ovviamente dai risultati negativi che stavano attanagliando la società e stavano rendendo la classifica difficilissima. Gli obiettivi prefissati a inizio stagione sono stati ampiamente disattesi anche se siamo solo a gennaio e manca ancora tantissimo alla fine della stagione. Le difficoltà stanno aumentando di più e riuscire a gestire una situazione simile non è semplice.

L’esonero è sembrata l’unica scelta possibile per poter tentare la risalita in classifica e dare maggior entusiasmo a un ambiente che sembrava pronto a vivere grandi momenti e invece si trova a combattere contro un periodo negativo.

Esonero ufficiale: addio anche all’allenaotre subentrato

In tutto il calcio europeo ci sono grosse difficoltà a gestire al meglio la stagione e a ridurre problemi che stanno venendo a galla nelle ultime settimane. La dirigenza ha deciso di dare fiducia fino all’allenatore per un lungo periodo ma ora ha deciso di dare una novità importante per il futuro. I risultati faticano ad arrivare e le soluzioni non sembrano poter arrivare in questo momento del campionato.

A inizio stagione tutte le società avevano deciso di partire con un progetto interessante e con obiettivi di grande valore che, però, ora sono molto distanti e rischiano di compromettere la stagione.

La società ha deciso per l’esonero già qualche settimana fa e ora ha deciso di mandare via anche l’allenatore subentrato come traghettatore per restituire la squadra a mani esperte.

Besiktas: scelto Fernando Santos come nuovo allentore

Il Besiktas sta vivendo una stagione complicatissima nel campionato turco. I bianconeri sono fermi al sesto posto in classifica e non riescono a dare una sterzata al campionato. Dopo l’ennesima sconfitta si è deciso di restituire la squadra Under 19 a Serdar Topraktepe e di prendere un allenatore esperto per la prima squadra.

Il club stesso sui propri canali ufficiali ha reso noto l’accordo con Fernando Santos che diventa il nuovo allenatore del Besiktas. Ora toccherà all’ex commissario tecnico del Portogallo di Cristiano Ronaldo riuscire a cambiare le sorti del club bianconero di Turchia.

“Il signor Fernando Santos dal Portogallo è stato nominato manager della nostra squadra. Gli diamo il benvenuto nella sua nuova casa”.

Il Besiktas ha scelto Fernando Santos: in lizza c’era anche Tudor

Il Besiktas ha annunciato l’accordo con Fernando Santos che a sorpresa diventa il nuovo allentore del club. Il portoghese comincerà una nuova avventura professionale sulla panchina del club di Istanbul, attualmente in crisi di risultati.

Fernando Santos ha superato la concorrenza di Igor Tudor che ora è ancora libero e sogna il ritorno in Serie A.