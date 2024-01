Futuro Conte, ha svelato tutto a un tifoso: ecco dove allenerà

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina a partire dall’inizio della prossima stagione: destinazione a sorpresa, il suo annuncio.

Il tecnico salentino è fermo da un po’ di tempo ma è carico e determinato per tornare in panchina il prima possibile e competere nuovamente ad altissimi livelli. La situazione legata al suo futuro è sempre molto intricata e complessa, visto che ci sono tantissime squadre di un certo livello che stanno pensando al suo innesto per crescere ancora di più.

Conte è stato vicino al Napoli qualche mese fa: squadra che per sua stessa ammissione allenerebbe volentieri così come farebbe con la Roma.

Conte torna in Serie A: il suo annuncio cambia tutto

Antonio Conte è fermo da diverso tempo e ora sta prendendo in considerazione il ritorno in panchina in una grande piazza. Ha annunciato la sua volontà di volersi accomodarsi sulla panchina di squadra pronta a vincere e per questo motivo intende accettare progetti di un certo livello. Le sue intenzioni sono quelle di ritornare dopo un lungo periodo di studio e di confronto con altri allantori per trovare altre strade per tornare a vincere.

In Serie A ci sono tante panchine che traballano e rischiano di saltare da un momento all’altro. Ma sicuramente a fine stagione ci saranno grossi cambiamenti che portano di nuovo a sognare Conte in panchina.

Secondo le ultime notizie, Antonio Conte è il prescelto per la panchina della big che vuole ricominciare da zero e firmare un accordo di gran spessore.

Napoli, addio a Mazzarri: Conte il sogno per l’estate

Il Napoli sta valutando l’addio a Walter Mazzarri già ora. I risultati dell’ultimo periodo sono orrendi e stanno costringendo la squadra a inseguire faticosamente le prime sette posizioni in classifica. La certezza è che Mazzarri andrà via al termine della stagione e al suo posto potrebbe firmare Antonio Conte, che è il sogno di Aurelio De Laurentiis da diverse stagioni.

Qualche mese fa ci sono stati contatti diretti e fitti tra De Laurentiis e Conte con il presidente che avrebbe voluto il tecnico salentino per sostituire Rudi Garcia in panchina. Poi l’ex Juventus e Inter ha detto no perché vuole iniziare da luglio e con un progetto serio, quindi tutto è rimandabile all’estate.

Intanto, però, Conte è stato cercato anche da altri club italiani come Roma e Milan che possono tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi.

Conte confessa: “Napoli? Forse sì ma ad una condizione”

Avvistato in tribuna durante Torino – Napoli, Antonio Conte è stato imbeccato da alcuni tifosi azzurri che gli hanno chiesto di firmare con il club partenopeo per la prossima stagione.

Come riferisce calcionapoli24, qualche tifoso ha provato a fare da ‘intermediario’ per un suo approdo in panchina a giugno. “Si può fare, ma io voglio fare le cose fatte bene…“, avrebbe risposto Conte, accendendo ancora di più i sogni dei tifosi.