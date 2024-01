Colpo di scena Juve: salta tutto a gennaio

La Juventus ha preso una decisione relativa al mercato invernale: un colpo atteso non si farà più. Svelate le motivazioni.

Risultati al di là di ogni aspettativa in Serie A e qualificazione già ottenuta ai quarti di Coppa Italia, con la concreta possibilità di accedere alle semifinali. Sorride la Juventus, alla luce dell’ottimo rendimento offerto fin qui dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri al quale, fino a qualche giorno fa, la società intendeva regalare ulteriori elementi volti a rimpolpare il reparto di centrocampo. I piani, però, sono drasticamente cambiati nelle ultime ore.

Il mister, infatti, ha chiesto al club di non intervenire e dare fiducia all’attuale gruppo. I giovani a partire da Kenan Yildiz e Fabio Miretti, senza poi dimenticare Hans Nicolussi Caviglia, stanno crescendo nel migliore dei modi e l’eventuale acquisto di un nuovo mediano rischierebbe di togliergli spazio. I nomi seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, inoltre, non scaldano troppo il cuore di Allegri. Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg sono sì dei calciatori di livello internazionale abituati a disputare gare ad alta intensità tuttavia entrambi preferiscono curare soprattutto la fase difensiva.

Provenendo da un altro campionato, necessiterebbero poi di tempo per ambientarsi al meglio nella nuova realtà ed integrarsi negli schemi tattici bianconeri. Il preferito di Allegri risponde al nome di Teun Koopmeiners (autore di 3 gol e 4 assist in 23 apparizioni complessive) ma le pretese economiche dell’Atalanta, che vuole almeno 40 milioni per lasciarlo andare subito, rendono impraticabile la strada che conduce al traguardo. Ecco perché, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, la Vecchia Signora in queste settimane continuerà a vagliare le varie opzioni che si presenteranno senza però avere l’urgenza di concretizzare presto operazioni in entrata.

Il centrocampo, salvo clamorosi ripensamenti, rimarrà quindi lo stesso che ha iniziato la stagione. Qualche possibile ritocco, invece, lo subirà il pacchetto arretrato che di recente ha salutato Dean Huijsen trasferitosi alla Roma tramite la formula del prestito secco. Giuntoli, in particolare, si è iscritto alla corsa riguardante Tiago Djalò e a breve intensificherà i contatti con il Lille al fine di posizionarsi in pole position e bruciare la concorrenza dell’Inter.

Il portoghese, come noto, è in scadenza a giugno e non intende prolungare la propria esperienza in Ligue A. I tentativi di convincerlo a firmare il rinnovo sono andati a vuoto, al punto da spingere i francesi a prendere la decisione di venderlo a gennaio in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero. Sul piatto la Juve metterà un indennizzo del valore di circa 2 milioni: l’intesa appare dietro l’angolo.