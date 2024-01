Milan Atalanta, ancora due infortuni: svelati i tempi di recupero

Domani sera Milan e Atalanta scendono in campo per un delicatissimo quarto di finale di Coppa Italia: due infortuni pesanti, saltano il match.

La partita sarà fondamentale per fare un altro step in avanti in Coppa e per dare anche maggior lustro a una stagione che non sempre ha avuto momenti positivi, per entrambe le squadre. Domani sera a San Siro, però, ci sarà qualche volto in meno per la delicatissima partita, perché ci sono delle novità dell’ultima ora che arrivano dall’infermeria che non fanno assolutamente sorridere gli allenatori.

Vincere in Coppa Italia contro un avversario tanto importante, sia per l’una che per l’altra squadra, darebbe la carica giusta per affrontare le prossime settimane con grande entusiasmo.

Milan Atalanta, Coppa Italia senza due big per infortunio: le ultime

La partita di Coppa Italia tra Milan e Atalanta sarà fondamentale sia per Pioli che per Gasperini. In termini di campo sarà decisiva perché avvicinerà una delle due squadre alla lotta finale con altre tre squadre per la vittoria del titolo. In termini di futuro sarà altrettanto importante perché Pioli non può portare un altro risultato negativo in questa stagione e, invece, darebbe a Gasperini la possibilità di lottare nuovamente per la vittoria di un titolo che manca da molto tempo.

La partita di San Siro decreterà la semifinalista che andrà ad affrontare la vincente tra Fiorentina e Bologna, partita in programma questa sera alle 21.

Secondo le ultime notizie, Milan Atalanta perde due protagonisti importanti a causa di un infortunio muscolare.

Atalanta, out De Ketelaere per infortunio: l’ex salta il match

Milan Atalanta non vedrà Charles De Ketelaere tra i protagonisti. L’ex attaccante del Milan era arrivato in rossonero con grandi ambizioni ma il suo rendimento sotto la guida di Pioli era stato pessimo. In estate è stato acquistato dall’Atalanta e con Gian Piero Gasperini è rinato, a suon di gol, assist e prestazioni di grande livello.