Roma, ennesimo infortunio: emergenza totale, salta il derby

Per la Roma continua l’emergenza infortuni: ora c’è un altro stop pesantissimo e salta il derby di Coppa Italia contro la Lazio.

I giallorossi di José Mourinho stanno vivendo una stagione estremamente altalenante dal punto di vista dei risultati e le difficoltà stanno aumentando di settimana in settimana se si pensa a quanti infortuni sono capitati alla squadra. Lo Special One si è più volte lamentato della squadra messa a disposizione in estate e vorrebbe almeno tre o quattro rinforzi nel calciomercato di gennaio per rimediare agli errori commessi qualche mese fa in fase di costruzione della rosa.

Ora per la Roma arriva un altro momento fondamentale che corrisponde ai quarti di finale di Coppa Italia e al derby romano contro la Lazio che decreterà ancora una volta la supremazia cittadina.

Derby Lazio Roma di Coppa Italia: un altro infortunio per Mourinho

La Roma arriva al derby di Coppa Italia contro la Lazio carica e determinata per gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo in Serie A. La classifica parla di una differenza importante tra le due squadre, anche se dal punto di vista della rosa sono molto simili e gli obiettivi stagionali sono pressoché gli stessi.

Per Mourinho le difficoltà principali stanno arrivando soprattutto dall’infermeria: ci sono troppi infortuni che difficilmente vengono risolti in poco tempo e causano problemi di ordine strutturale alla rosa.

Ora c’è un altro infortunio che preoccupa Mourinho e pone di nuovo la Roma in una situazione di emergenza totale.

Roma, emergenza in difesa: infortunio per Llorente

La Roma perde anche Llorente per infortunio. Il difensore spagnolo stava diventando sempre più importante per Mourinho in questo momento della stagione e ora è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Contro l’Atalanta aveva accusato un fastidio ed era uscito all’intervallo per far spazio all’esordiente Huijsen.

Come riferisce ANSA, i controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni. Le condizioni del difensore, però, sono ancora da tenere sotto osservazione e verrà valutato giorno per giorno.

L’unica certezza che c’è è l’assenza per il derby della Capitale di domani, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Dunque è emergenza totale per i giallorossi che saranno costretti ad adattare ancora una volta un altro giocatore nel ruolo di difensore centrale.

Infortunio per Llorente: gioca Huijsen, Pellegrini ok

Diego Llorente era stato costretto a uscire all’intervallo della gara con l’Atalanta per un fastidio all’adduttore: domani contro la Lazio non giocherà e al suo posto ci sarà l’esordio da titolare di Huijsen.

Oggi in casa Roma controlli alla schiena anche per Lorenzo Pellegrini dopo lo scontro di gioco di domenica con Scalvini. Il capitano dei giallorossi sarà regolarmente in campo da titolare in una partita che vale una grande fetta di stagione.