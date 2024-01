Cambia maglia, la Juve sorride: arrivano 6 milioni di euro

I bianconeri sorridono in campo e fuori dal campo: cambia casacca e così in casa Juventus arrivano 6 milioni di euro

Nel 2-1 con cui la Juventus ha liquidato la pratica Salernitana, a pochi giorni dal ‘set’ rifilato ai granata negli ottavi di finale di Coppa Italia, c’è la firma d’autore di Dusan Vlahovic.

Il serbo con un imperioso stacco di testa su cross di Danilo in pieno recupero ha completato la rimonta dei bianconeri, passati in svantaggio nel finale del primo tempo per effetto del gol di Maggiore. È una ‘Vecchia Signora’, dunque, che soffre, stringe i denti e che vince per l’ennesima volta il rotto della cuffia, anche contro l’ultima in classifica.

Tuttavia, il titolo di ‘campione d’inverno’ è andato all’Inter che tra le polemiche e un finale thrilling degno del miglior Hitchcock ha avuto la meglio su un coriaceo Hellas Verona. Il ‘primo round’ se l’è aggiudicato l’Inter ma per il secondo, quello che conta, i giochi sono apertissimi: i due punti che separano al momento le prime due della classe sono un’inezia.

Juventus, 6 milioni dalla cessione di Dragusin

Ma l’ottimo rendimento in campionato – almeno da punto di vista dei risultati, per la qualità del gioco c’è ancora qualcosa su cui lavorare – non è l’unico motivo che la Juventus ha per sorridere. In questo momento la ‘Vecchia Signora’ va a braccetto con la ‘Dea bendata’: non solo, come detto, la ‘zona Cesarini’ ormai può essere ribattezzata ‘zona Juventus’ ma i bianconeri riescono a fare cassa anche senza cedere un proprio tesserato.

Com’è possibile? Alchimie del calciomercato, potremmo dire: i bianconeri vantano il 20% sulla rivendita di Radu Dragusin che è il nome caldo che sta animando l’attuale finestra invernale di calciomercato. Il difensore rumeno scuola Juventus e in forza al Genoa si sta imponendo come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Serie A.

Ebbene, anche in virtù della sua giovane età (è nato il 3 febbraio del 2002) il difensore rossoblù è conteso dal Tottenham e dal Napoli. In particolare, gli azzurri, in preda a una crisi di risultati e d’identità, stanno facendo carte calse pur di portarlo all’ombra del Vesuvio, con De Laurentiis che mette sul tavolo 25 milioni di euro, gli stessi incassati dalla cessione di Elmas al Lipsia, più i prestiti di Zanoli e Ostigard.

Ma Alberto Zangrillo, il Presidente-Professore del Genoa (è Primario dell’Unità di Anestesia e rianimazione cardiochirurgica del ‘San Raffaele’ di Milano nonché lo storico medico personale di Silvio Berlusconi), da questo orecchio non ci sente, vuole 30 milioni cash.

Motivo per il quale Dragusin è a un passo dagli Spurs che offrono 24 milioni più altri 6 di bonus e il prestito del terzino Pence che, conti alla mano, fanno 6 milioni di euro per la Juventus. Certo, non una cifra in grado di far sobbalzare sulla sedia ma comunque di questi è tutto grasso che cola per una ‘Vecchia Signora’ che non ha più le cospicue disponibilità economiche di qualche anno fa.