Milan fuori da tutto, esonero Pioli: arriva una voce da San Siro

Il Milan perde ancora contro l’Atalanta ed esce anche dalla Coppa Italia, fallendo tutti gli obiettivi stagionali fin qui: Pioli verso l’esonero.

I rossoneri hanno perso anche una sfida importantissima come quella di questa sera contro l’Atalanta e dice addio anche a un altro obiettivo stagionale. Ora per Stefano Pioli resta l’Europa League da dover giocare come una delle squadre favorite alla vittoria e la qualificazione in Champions League arrivando nelle prime quattro squadre della Serie A.

Il Milan perde altre chance di rendere positiva questa stagione e ora tornano i fantasmi intorno alla figura di Stefano Pioli e al suo futuro sulla panchina dei rossoneri.

Milan, esonero Pioli: ora i rossoneri sono fuori da tutto

Il Milan non è più in lotta per gli obiettivi che la società aveva a inizio stagione. Lo Scudetto è diventato una vera e propria utopia, stando a -9 dall’Inter, l’eliminazione dalla Champions League ha creato caos intorno alla figura di Pioli e ora l’eliminazione anche dalla Coppa Italia ha messo la ciliegina sulla torta sulle critiche al tecnico emiliano che non riesce a dare una svolta alla sua squadra.

Il futuro di Pioli è di nuovo in discussione e presto potrebbero essere prese delle decisioni importanti che possono cambiare la situazione della squadra e della società rossonera.

L’esonero di Pioli sembra una certezza per il Milan. L’ennesima brutta figura della squadra rossonera causa ulteriore malumore nella tifoseria, già scontenta fino a questo momento.

Pioli rischia l’esonero? Lui se la prende con i calciatori

“Si poteva reagire meglio“, ha tuonato Stefano Pioli al termine della partita commentando la partita a Mediaset. Il tecnico non è rimasto assolutamente felice della prestazione della sua squadra e ha voluto puntare il dito contro l’atteggiamento dei calciatori.

Pioli, poi, ha rincarato la dose: “Capisco la frustrazione dei giocatori visto che stavamo giocando meglio ma ci voleva più lucidità perché c’era tutto il tempo per rimediarla. La partita è stata difficile, equilibrata, ben giocata nel primo tempo e meno bene nel secondo“.

Pioli contro i calciatori è l’ennesima dimostrazione che nello spogliatoio rossonero non c’è troppa serenità e difficilmente si arriverà al termine della stagione con tutti gli obiettivi alla portata.

Pioli rischia l’esonero: ora o a fine stagione

L’esonero di Stefano Pioli dal Milan sembra una certezza assoluta in questo momento della stagione. Ha un contratto in essere fino al 2025 e se non sarà addio a stagione in corso lo sarà al termine del campionato.

Il Milan cercherà di stringere i denti fino alla fine della stagione per non mettere la squadra nelle mani di un traghettatore e poi cambiare. Al termine della stagione, poi, si valuterà l’innesto di un nuovo allenatore, con Antonio Conte in pole position per il futuro.