Calciomercato, colpo Buongiorno: è deciso, c’è l’annuncio

Il calciomercato della Serie A ruota intorno al nome di Alessandro Buongiorno: il difensore e capitano del Torino piace a tutte le big.

Il classe ’99 è uno dei migliori difensori della Serie A e uno dei prospetti più interessanti del presente e del futuro. Ha iniziato benissimo questa stagione e sta pian piano spiccando il volo ad altissima quota. Nei giorni scorsi si è iniziato a parlare del suo possibile addio al Torino e di un accordo imminente con una big del nostro campionato. Ma Urbano Cairo ha tutte le intenzioni di trattenerlo e di farlo diventare la bandiera del club.

Il futuro di Alessandro Buongiorno può cambiare da un momento all’altro: le big lo cercano e hanno fatto sondaggi sia con il Torino che con il suo entourage.

Calciomercato Torino, quale futuro per Buongiorno? Le ultime

La stagione di Alessandro Buongiorno sta facendo emergere un nuovo difensore dalle grandissime qualità per il calcio italiano. Il classe ’99 sta vivendo un’altra stagione spettacolare e il suo nome è diventato di dominio pubblico per tutti i top club che cercano miglioramenti nella zona arretrata del campo. Già a gennaio si è parlato di un suo possibile trasferimento ma per il Torino al momento è incedibile.

Un difensore dalle sue qualità sarebbe determinante per tutte le grandi del nostro campionato, che potrebbero affidare la difesa a un calciatore ormai pronto per il salto di qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato ci sono almeno due squadre che stanno tentando di opzionare Alessandro Buongiorno come acquisto per la prossima stagione.

Buongiorno piace alle big: l’annuncio di Cairo

Le big della Serie A stanno seguendo da vicino gli sviluppi del talento di Alessandro Buongiorno. Il difensore italiano sta facendo faville con la maglia del Torino e in estate era stato già vicinissimo all’addio, con l’Atalanta pronta ad acquistarlo per cifre moltl importanti.

Poi Cairo e lo stesso Buongiorno hanno deciso di non accettare la proposta e la sua permanenza al Torino è stata fondamentale. Ma il futuro di Buongiorno potrebbe prevedere l’accordo con una big del nostro campionato. Non a gennaio, perché i granata vogliono tenerselo stretto almeno fino alla fine della stagione.

“Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo“, ha svelato Urbano Cairo, ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1.

Napoli e Inter lo vogliono: le cifre

Napoli e Inter sono sulle tracce di Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore granata farebbe comodo sia agli azzurri che ai nerazzurri per la prossima stagione, ma il suo talento costerà molto.

Urbano Cairo non vorrebbe venderlo a meno di cifre che si avvicinino ai 40 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza nel 2028 e quindi non si potrebbe neppure puntare su uno “sconto” dovuto alla scadenza a breve termine.